На Вятке число заболевших коронавирусом выросло до семи

В Кировской области число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом выросло до семи. Об этом сообщило правительство региона.

Пришли положительные результаты диагноза COVID-19 у еще одной пассажирки поезда Москва-Новый Уренгой (в нем после поездки в Германию в Киров вернулась первая заболевшая) и молодого человека, вернувшегося из Швейцарии.

Сейчас ожидаются результаты анализов девушки, на днях прилетевшей из Турции. Тест-система выявила у нее подозрение на коронавирус.

Все заболевшие помещены в изолированные боксы инфекционной больницы. Состояние здоровья - стабильное удовлетворительное. Все контактировавшие с ними люди установлены.