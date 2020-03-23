Под Саратовом в ДТП с цементовозом погибли три человека

В Красноармейском районе Саратовской области при столкновении легкового автомобиля с цементовозом погибли водитель и два пассажира.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД, дорожно-транспортное происшествие случилось на 419 километре трассы Сызрань - Волгоград. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Accent не справился с управлением на заснеженной дороге. Легковая машина попала в занос и врезалась во встречный цементовоз. Сам шофер и два его пассажира скончались на месте.

Вчера в Саратове выпало много снега. Как уточнили в Госавтоинспекции, легковой автомобиль, который попал в ДТП, был на летней резине.