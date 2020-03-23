Новости

За сутки в России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом 09:36
В Испании привлекли армию для дезинфекции аэропортов 09:20
Олег Скрипочка снял Петропавловск-Камчатский с борта МКС 09:17
Правительство приостановило Всероссийскую диспансеризацию 09:13
Под Саратовом в ДТП с цементовозом погибли три человека 09:10
Каспийского тюленя и дальневосточную косатку занесут в Красную книгу 09:10
Австралия вслед за Канадой отказалась от участия в Олимпийских играх-2020 09:06
В Курганской области выявлен первый случай коронавируса 09:06
В Екатеринбурге завели дело из-за поджогов в домах под расселение 09:03
Штрафы за разговоры по телефону за рулем будут выносить с помощью камер 09:00
Бирюков: Системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме 08:50
В Хабаровске подъезд дома помещен на карантин из-за коронавируса 08:46
В Приморье приостановят работу театров, музеев и бассейнов 08:34
НОК Австралии: Олимпийские игры в Токио не могут пройти в июле 08:23
Минкультуры рекомендует кинотеатрам приостановить работу 08:17
В Сеть выложили уникальные фото раллийной "восьмерки" 1984 года 08:00
Юрист рассказала об отсрочке по кредитам из-за коронавируса 07:50
В Москве еще одну пациентку вылечили от коронавируса 07:45
В Уссурийске открылись пункты тестирования на коронавирус 07:40
В Хабаровске белые тигры попали на карантин из-за коронавируса 07:13
В Хабаровском крае родителям вернут деньги за путевки в детские лагеря 07:12
Канада отказалась участвовать в Олимпиаде-2020 из-за коронавируса 07:07
В Приамурье 20 тысяч школьников перешли на дистанционное обучение 06:58
В Приморье на этой неделе поступит партия медицинских масок 06:20
Абэ признал возможность переноса Олимпиады из-за коронавируса 06:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем заменить антисептики против коронавируса
Чем заменить антисептики против коронавируса
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
23.03.2020 09:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Саратовом в ДТП с цементовозом погибли три человека

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Красноармейском районе Саратовской области при столкновении легкового автомобиля с цементовозом погибли водитель и два пассажира.

В аварии с автобусами под Тамбовом пострадали 20 человек

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД, дорожно-транспортное происшествие случилось на 419 километре трассы Сызрань - Волгоград. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Accent не справился с управлением на заснеженной дороге. Легковая машина попала в занос и врезалась во встречный цементовоз. Сам шофер и два его пассажира скончались на месте.

Вчера в Саратове выпало много снега. Как уточнили в Госавтоинспекции, легковой автомобиль, который попал в ДТП, был на летней резине.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
За сутки в России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом
Правительство приостановило Всероссийскую диспансеризацию
Названы профессии с самыми большими зарплатами в регионах
Цены на нефть обвалились на 8 процентов
ФСБ разоблачила группу подпольных оружейников из 16 регионов России
Как Россия начала борьбу с терроризмом 15 лет назад