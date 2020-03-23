Саратовца осудили на пятнадцать лет за изготовление 9 кг наркотиков

Суд вынес приговор жителю Саратова за изготовление девяти килограммов наркотиков.

По версии следствия, саратовец принимал участие в преступной группе, которую организовал неустановленный правоохранителями человек. При этом, как сообщает пресс-служба Саратовского областного суда, "схема совершения преступлений исключала непосредственный контакт" между участниками. Организатор связывался с саратовцем через Интернет.

По указанию своего неизвестного "шефа" житель Саратова арендовал помещение в поселке Октябрьском и там "под руководством неустановленных следствием лиц" за несколько месяцев с апреля по июнь прошлого года изготовил и расфасовал в пакеты более 9 килограммов наркотиков.

Кроме того саратовец получал посылки с веществом, используемым при производстве наркотиков, общей массой почти четыре килограмма. Отправителя посылок следствие также не установило.

Все наркотики и материалы были изъяты в подпольной лаборатории сотрудниками правоохранительных органов.

Суд признал подсудимого виновным в производстве наркотиков, а также приобретении и хранении прекурсоров. Решением суда мужчине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы и штраф в 400 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба областного суда, приговор в законную силу еще не вступил.