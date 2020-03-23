В Башкирии сотрудница банка похитила почти 22 миллиона

В Башкирии бывшая менеджер банка, похитившая у клиентов почти 22 миллиона рублей, приговорена к трем с половиной годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. 43-летнюю женщину признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере.

Такое решение вынес Дюртюлинский районный суд.

- Установлено, что с сентября 2009 по февраль 2019 года обвиняемая работала менеджером в местном отделении "Сбербанка". Она просила своих знакомых одолжить ей деньги, обещая взамен поспособствовать, чтобы те смогли приобрести акции и другие ценные бумаги на более выгодных условиях. Клиенты банка также оформляли кредит и отдавали ей деньги для дальнейшей передачи в долг под высокие проценты предпринимателям. В действительности злоумышленница полученные тратила по своему усмотрению. В результате ее незаконных действий 24 гражданам причинен ущерб в размере свыше 21,7 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.

Обвиняемая признала вину в совершении преступления. Ее взяли под стражу в зале суда.