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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-сотрудник иркутского ГУФСИН предстанет перед судом за побои

Текст: Екатерина Дементьева

СКР по Иркутской области направил в суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника регионального ГУФСИН, обвиняемого в избиении заключенного.

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Дело было возбуждено по факту "превышения должностных полномочий, совершенного с применением насилия".

Как сообщает пресс-служба следкома Иркутской области, следствие полагает, что летом прошлого года у обвиняемого возник конфликт с осужденным, отбывавшим наказание в колонии. Ночью он избил мужчину, нанеся ему более десяти ударов кулаками и ногами.

Отметим, что обвиняемый занимал должность замначальника объединения - начальника центра ФКУ ОИК-1.

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