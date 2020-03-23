Экс-сотрудник иркутского ГУФСИН предстанет перед судом за побои

СКР по Иркутской области направил в суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника регионального ГУФСИН, обвиняемого в избиении заключенного.

Дело было возбуждено по факту "превышения должностных полномочий, совершенного с применением насилия".

Как сообщает пресс-служба следкома Иркутской области, следствие полагает, что летом прошлого года у обвиняемого возник конфликт с осужденным, отбывавшим наказание в колонии. Ночью он избил мужчину, нанеся ему более десяти ударов кулаками и ногами.

Отметим, что обвиняемый занимал должность замначальника объединения - начальника центра ФКУ ОИК-1.