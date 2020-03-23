Попавший в ДТП хоккеист пришел в сознание после операции

Попавший в ДТП хоккеист клуба Молодежной хоккейной лиги "Кузнецкие медведи" Михаил Фростов пришел в себя.

Хоккеист "Кузнецких медведей" попал в аварию в воскресенье. Он был прооперирован и пришел в сознание, сообщила РИА Новости невеста пострадавшего Лилия Леухина.

"Вчера прооперировали, кровь очень активно ищем, я думаю, что нашли нужное количество. На эту неделю нам крови хватает. Был в сознании, сейчас, насколько я знаю, тоже в сознании. Сейчас, после первой операции, состояние тяжелое… предстоит еще операция. Сейчас подряд ее не могут сделать, потому что состояние тяжелое", - рассказала он.

По словам девушки, в настоящее время делается резерв крови на следующую неделю. Проблема с кровью объясняется тем, что у Фростова 4-я отрицательная группа. Призыв сдать кровь опубликовал в соцсетях клуб "Кузнецкие медведи".

По словам медиков, состояние пострадавшего в ДТП тяжелое.