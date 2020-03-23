В Новосибирске стартовал VII Транссибирский арт-фестиваль

21 марта в новосибирском Государственном концертном зале имени А.М. Каца состоялось открытие VII Транссибирского Арт-Фестиваля.

Первым на сцену вышел полпред Президента РФ в Сибирском ФО Сергей Меняйло. Он зачитал приветственную телеграмму Владимира Путина, в которой была отмечена значимая роль форума "в укреплении международного гуманитарного сотрудничества, упрочения дружбы и взаимопонимания между людьми". Выступление полпред завершил своими словами: "Еще раз поздравляем нашего Вадима Репина, что вот уже седьмой раз в непростых условиях - а у нас каждый раз непростые условия - он все-таки организует этот фестиваль, а мы его поддержим. Спасибо!!"

"Транссибирский фестиваль - по сути, бренд, визитная карточка нашего региона, - отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. - И нам очень приятно, что об этом бренде знают уже далеко не только за пределами нашего региона, но и за пределами РФ. И я хочу поблагодарить Вадима Репина и Олега Белого, потому что благодаря их инициативе, активности, неугомонной энергии, этот Фестиваль продолжает жить и каждый год обогащается новыми находками, подходами, открытиями. […]. Я абсолютно уверен, что ценители высокого искусства являются также приверженцами высокой социальной ответственности и в этом зале нет ни одного человека, который бы бывал за рубежом последние 14 дней, а значит, нам нечего бояться и, по крайней мере, в те драгоценные минуты, когда будут выступать наши исполнители, мы можем откинуть все страхи, трудности и сложности нашей жизни и работы и насладиться тем самым высоким искусством, что всем я вам желаю одновременно с пожеланием здоровья, и предлагаю VII Транссибирский Арт-Фестиваль считать открытым".

Выход на сцену художественного руководителя Фестиваля Вадима Репина зал приветствовал овацией. Руководитель форума был краток: "Сегодня один из главных проектов всего фестиваля, одна из высших точек и так получилось, что это открытие. Нами был сделан выбор, и сегодня я вижу, что нами был сделан замечательный выбор. Миссия артиста целиком заключается в том, чтобы быть преданным своей публике и, видя сегодняшний зал, я вижу, что вы тоже относитесь к нам с любовью, преданностью и да будет так всегда!"

VII Транссибирский Арт-Фестиваль открылся уникальным совместным проектом "Па-де-де на пальцах и для пальцев", где единая драматургическая линия связывает череду скрипичных номеров в исполнении Вадима Репина и хореографических номеров, воплощенных Светланой Захаровой, Денисом Родькиным, Джакопо Тисси, Денисом Савиным, Вячеславом Лопатиным и Денисом Медведевым.

22 марта состоялся концерт "50 лет музыкального детства", посвященный юбилею Alma Mater художественного руководителя: Новосибирской специальной музыкальной школе. В связи со сложившейся ситуацией, концерт, изначально запланированный на сцене Концертного зала имени А.М.Каца, был проведен в стенах школы и без публики. Была осуществлена прямая трансляция концерта на канале, и по окончании Вадим Репин отметил, что "это мой первый опыт концерта без публики, и он состоялся именно на этой, такой важной для меня, сцене школы".

Ближайшие концерты фестиваля запланированы в Новосибирске и Академгородке в период до 31 марта. Мероприятия с участием зарубежных артистов перенесены предположительно на сентябрь.

Справка

Транссибирский арт-фестиваль - российский форум, задуманный, основанный и возглавляемый выдающимся российским музыкантом Вадимом Репиным, о котором великий Иегуди Менухин сказал: "Действительно лучший, самый совершенный скрипач из тех, которых я слышал". Имя Транссибирской магистрали, которое легло в основу названия фестиваля, отражает не только идею соединения культур Востока и Запада, но и объединения в единую творческую магистраль множество российских городов: Новосибирск, Красноярск, Омск, Екатеринбург, Самару, Тюмень, Тобольск, Томск, Санкт-Петербург и Москву, а также Бельгию, США, Великобританию, Австрию, Францию, Германию, Южную Корею, Израиль и Японию.

Транссибирский арт-фестиваль - масштабный российский форум, каждый год представляющий премьеры сочинений современных композиторов: Б. Юсупова, Л. Ауэрбах, А. Райкопулу, Э. Шнайдера, С. Губайдулиной, А. Раскатова. Среди участников Фестиваля дирижеры Кент Нагано, Шарль Дютуа, Леонард Слаткин, Жан-Клод Казадезюс, Владимир Федосеев, Владимир Спиваков, меццо-сопрано Ольга Бородина, пианисты Рудольф Бухбиндер, Жан-Ив Тибоде, Даниил Трифонов, скрипачи Пинхас Цукерман, Дидье Локвуд, Джулиано Карминьола, Клара-Джуми Кан, виолончелисты Марио Брунелло, Миша Майский и многие другие. Важнейшее направление - работа с начинающими и молодыми музыкантами. Транссибирский арт-фестиваль высоко оценен правительством России, его программы включены в культурную презентацию страны на международном уровне.