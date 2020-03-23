В Тыве двух рецидивистов будут судить за побег из ИВС

В Республике Тыва завершено расследование уголовного дело о побеге двух рецидивистов из ИВС. Тем самым будет поставлена точка в череде уголовных дел, возбужденных после массового побега из изолятора Барун-Хемчикского района республики.

Напомним, в апреле 2019 года в селе Кызыл-Мажалык Республики Тыва из-под стражи сбежали девять задержанных и осужденных. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, инициаторами стали двое ранее неоднократно судимых местных жителей 30 и 32 лет.

По данным следствия, один из них позвал дежурного по ИВС и попросил вывести его в камеру хранения. Когда дежурный открыл дверь, оба задержанных на него напали - один стал душить, а второй нанес несколько ударов ножом по лицу и телу и пнул несколько раз в голову. Сотрудник ИВС потерял сознание, нападавшие вытащили у него из кармана ключи и открыли двери других камер и въездные ворота. В результате сбежали еще семь человек.

Всех в скором времени задержали. Семеро сбежавших уже осуждены.

В отношении двоих инициаторов, помимо основных статей, по которым они были задержаны ранее, возбудили дело по части 2 стати 318 "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей", а также части 3 статьи 313 УК РФ "Побег из-под стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание". Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.