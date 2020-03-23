На таможне Новороссийска выявили банду торговцев авиадвигателями

Новороссийские таможенники выявили организованную преступную группу, незаконно экспортирующую авиационные двигатели двойного назначения. Об этом сообщили в пресс-службе таможни Новороссийска.

- С целью вывоза из Российской Федерации в Республику Молдова двух авиационных турбовинтовых двигателей в таможенный орган была подана декларация на товары, в которой оборудование указано как "бывшие в эксплуатации двигатели от гражданских вертолетов Ка-32", - рассказал заместитель начальника Новороссийской таможни Дмитрий Беланов. - Однако в ходе проведения таможенного досмотра товара был установлен факт расхождения заявленных сведений с фактической модификацией двигателей.

Как выяснилось, ранее эти двигатели были установлены и использовались на вертолетах военного назначения Ми-8, Ка-27, состоящих на вооружении Министерства обороны РФ, и могут быть использованы при создании вооружения и иной военной техники.

По данному факту ведомство возбудило уголовное дело по части 3 статьи 226.1 УК РФ ("Контрабанда материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании вооружения, военной техники, совершенная организованной преступной группой"). Подозреваемым грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы.