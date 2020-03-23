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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На таможне Новороссийска выявили банду торговцев авиадвигателями

Текст: Ирина Белова
Фото: Пресс-служба Новороссийской таможни Фото: Пресс-служба Новороссийской таможни
Фото: Пресс-служба Новороссийской таможни

Новороссийские таможенники выявили организованную преступную группу, незаконно экспортирующую авиационные двигатели двойного назначения. Об этом сообщили в пресс-службе таможни Новороссийска.

Фото: iStock
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- С целью вывоза из Российской Федерации в Республику Молдова двух авиационных турбовинтовых двигателей в таможенный орган была подана декларация на товары, в которой оборудование указано как "бывшие в эксплуатации двигатели от гражданских вертолетов Ка-32", - рассказал заместитель начальника Новороссийской таможни Дмитрий Беланов. - Однако в ходе проведения таможенного досмотра товара был установлен факт расхождения заявленных сведений с фактической модификацией двигателей.

Как выяснилось, ранее эти двигатели были установлены и использовались на вертолетах военного назначения Ми-8, Ка-27, состоящих на вооружении Министерства обороны РФ, и могут быть использованы при создании вооружения и иной военной техники.

По данному факту ведомство возбудило уголовное дело по части 3 статьи 226.1 УК РФ ("Контрабанда материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании вооружения, военной техники, совершенная организованной преступной группой"). Подозреваемым грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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