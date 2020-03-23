На жителя Джанкоя завели уголовное дело за призывы к терроризму

В Джанкое возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, который распространял в интернете призывы к террористической деятельности. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

- Подозреваемый разместил на своей странице в социальной сети видеоролики, содержащие призывы к участию в террористической деятельности и оправдание терроризма, - рассказали в УФСБ. - Эти записи находились в неограниченном свободном доступе.

Дело в отношении фигуранта завели по статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Дома у автора экстремистских постов проведен обыск - изъяты электронные носители информации и вычислительная техника.

На допросе подозреваемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.