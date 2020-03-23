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23.03.2020 11:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Ямале запустили онлайн-развлечения для молодежи на карантине

Текст: Юлия Мякишева

Проект #удАленка89 запустили на Ямале для того, чтобы молодые люди региона могли нескучно провести вынужденные каникулы, проявить себя творчески и поборолись за призы.

Фото: iStock
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина

Организаторы придумали девять способов, как занять молодежь. Среди них - запись своего продолжения к ролику, который опубликуют организаторы на страницах "Я молод" в соцсетях, онлайн-турнир по интеллектуальным играм, танцевальный и ЗОЖ-челленджи. Призы в конкурсах - гаджеты, подписки на образовательные курсы, книги и мерч.

Проект запустил департамент молодежной политики и туризма совместно с учреждениями. Планируется, что материалы будут выкладывать с 20 марта по 17 апреля. Целевая аудитория - все, кто хочет "карантинить".

- Проект запущен в связи с режимом повышенной готовности и ограничительных мер на посещение досуговых учреждений на территории автономного округа для организации качественного позитивного досуга тех, кто находится в домашних условиях, - говорится в анонсе мероприятия.

Организаторы подчеркивают: помочь с реализацией задумки могут ведомства, бизнес-сообщества и каждый человек, у которого есть идея "позитивной активности".

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