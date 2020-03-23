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23.03.2020 16:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале нашли подозреваемого в убийстве пропавшей 19-летней девушки

Текст: Юлия Мякишева

19-летняя екатеринбурженка пропала 28 февраля. Спустя чуть меньше месяца ее тело нашли со следами насильственной смерти. Сегодня правоохранительные органы сообщили о то, что подозреваемый задержан.

28 февраля девушка отправилась гулять с подругой. Их знакомый возил их на арендованной машине. Через некоторое время подруга ушла, а она продолжила кататься, и после этого не вернулась домой.

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Тело девушки с признаками криминальной смерти нашли 20 марта в лесу около поселка Рассоха в тридцати километрах от Екатеринбурга, сообщает пресс-служба СК РФ по Свердловской области.

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, подозреваемого (ранее не судимого мужчину 1989 года рождения), который неофициально работал на автомойке, задержал "убойный" отдел полиции.

Мужчине уже предъявлено обвинение в убийстве и грозит до 15 лет лишения свободы. Суд отправил его под стражу до 13 мая 2020 года.

Сотрудники СК продолжают собирать доказательства и выяснять причины и обстоятельства убийства. Допрошены свидетели, проводятся экспертизы, осмотрена машина подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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