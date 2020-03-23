В Челябинске выявлен четвертый случай заражения коронавирусом

В Челябинске получен четвертый условно-положительный результат обследования на коронавирус. Таким образом, число выявленных в регионе случаев распространения инфекции выросло до пяти, сообщила в понедельник первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

- Условно положительный результат - у женщины из той же группы риска (ранее сообщалось о трех челябинцах с условно положительными результатами теста и работе врачей по проверке их контактов - прим. ред.), которую мы выявляем в течение последних суток, - сообщила Ирина Гехт. - Она госпитализирована. Проведение анализа в центре вирусологии и биотехнологии Новосибирска занимает сутки. Надеюсь, результаты будут уже завтра. По первым двум выявленным случаям коронавируса в Челябинске они уже получены.

Как уже сообщала "РГ", о первом случае заражения коронавирусом в Instagram 21 марта сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. По его словам, вирус нашли у молодого человека из Миасса, который вернулся из поездки в Испанию. В понедельник стало известно еще о трех условно-положительных результатах тестирования, которые были получены в Челябинске при обследовании туристов, вернувшихся из Италии. И госпитализированная сегодня женщина находилась в группе риска, контактируя с ними.

В региональном минздраве констатируют, что все случаи инфекции - завозные. Ни одного внутреннего очага пока не обнаружено.

- Прилетевшие из-за границы граждане не следовали данным рекомендациям и предписаниям: не обратились на "горячую линию", не самоизолировались вовремя. Радует, что все случаи заболевания протекают в легкой форме, - отметили в ведомстве. - Кстати, поток туристов из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции постепенно снижается.

Для противодействия распространению инфекции в регионе в ближайшее время откроют телефон горячей линии в Министерстве социальных отношений. По нему пожилые люди смогут обратиться за помощью в доставке продуктов на дом. В рамках благотворительной акции продуктовые наборы получат и малообеспеченные семьи.

Запускаются в работу дополнительные тест-системы. За последние сутки Роспотребнадзор провел уже 259 анализов.

В полиции разрабатывают алгоритмы проверок соблюдения карантинного режима.

Кроме того, Ирина Гехт сообщила об обнаруженном ей скоплении школьников и студентов в одном из городских ТРК. Чтобы избежать массового пребывания молодежи под крышами подобных учреждений во время каникул, готовятся меры по ограничению их посещения.

В Челябинске на соблюдение профилактических мер уже проверили предприятия торговли и общественного питания. В некоторых ресторанах, по словам начальника городского управления по торговле и услугам Сергея Березуева, столики постарались отодвинуть друг от друга на максимально возможное расстояние. Впрочем, и посетителей в общепите сильно убавилось.

В Челябинске на карантин закрыты все учреждения культуры. Кроме того, по итогам прошедшего сегодня городского оперативного штаба, принято решение об отмене тренировок во всех спортивных школах и секциях города.