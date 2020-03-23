В Екатеринбурге завели дело из-за поджогов в домах под расселение

Пожары в старых деревянных домах в микрорайонах Уралмаш и Эльмаш, которые произошли в марте, стали поводом для возбуждения уголовного дела о поджогах.

"За минувшую неделю произошло пять возгораний на улицах Шефская, Балаклавская, 40-лет Октября и Авангардная, - сообщил на своей странице в соцсетях председатель екатеринбургской городской думы Игорь Володин. - В ряде случаев люди не смогли самостоятельно покинуть дома и были эвакуированы по пожарной лестнице".

Он обратился в полицию и прокуратуру с просьбой взять под контроль ситуацию в Орджоникидзевском районе.

Возбуждено дело по части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога", подтвердили "РГ" в пресс-гслужбе городского управления МВД.