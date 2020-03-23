В Свердловской области решили отменить все массовые мероприятия

В Екатеринбурге сегодня после очередного совещания оперативного штаба состоялся брифинг заместителя губернатора Павла Крекова и главного санитарного врача области Дмитрия Козловских.

- Заседания проходят каждый день. Мы рассматриваем вопросы, связанные с исполнением предыдущих решений и принятия новых мер противодействия распространения коронавирусной инфекции. Так, принято решение прекратить какие-либо массовые мероприятия. А также издан дополнительный приказ министерства образования, который продлевает дистанционное обучение и делает его обязательным для всех школьников и студентов Свердловской области до 12 апреля, - сказал журналистам Павел Креков.

Как отметил Дмитрий Козловских, на сегодняшний день в области девять подтвержденных случаев заражения, и все они завозные. На момент подтверждения все находились под наблюдением врачей - кто-то дома, кто-то в стационаре. Выявлен круг контактных лиц - это 1061 человек, из них 21 - члены семей, а большинство - пассажиры рейсов. Их квартиры и подъезды были обработаны. В инфекционном отделении находятся 152 человека - это те, у кого диагноз не подтвердился лабораторно, но есть симптомы. Всего под наблюдением врачей 15216 человек. Из них три тысячи - прибывшие из Европы - квартиры этих людей обходят участковые, их изоляцию строго контролируют.