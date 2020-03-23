"Снежные призраки" - термин из немецких архивов. Солдаты вермахта в своих донесениях описывали, как перед ними среди ночи вдруг возникали одетые в белые маскхалаты вооруженные лыжники...

О бойцах 29-й Новосибирской отдельной лыжной бригады сняли документально-художественный фильм новосибирские кинематографисты.

Бригада, сформированная по приказу Сталина, попала на фронт в январе 1943 года, - почти три тысячи сибиряков, молодых, крепких, хорошо подготовленных. Но воевать им пришлось недолго. Уже весной почти все они полегли в неравных кровопролитных боях под Курском, Брянском, Севском.

Подвиг 29-й лыжной бригады - в черно-белых документальных фотографиях и цветных кинокадрах, снятых потомками. Фото: Кадр из съемки ГТРК Новосибирск

"После Севской операции в полках уцелело по 25-30 человек. Люди смертельно уставшие, но готовые выполнить любое задание", - говорится в единственном сохранившемся апрельском отчете бригады 1943 года.

Бригаду расформировали, следы уцелевших затерялись...

- Мы буквально по крупицам собирали исторические факты, воспоминания родных. В государственных архивах нашли кадры освобождения Севска. Связались с поисковиками, историками. Перелопатили горы разрозненных и плохо сохранившихся документов, выцветших боевых листков, написанных карандашом списков. Из трех тысяч имен восстановили половину, - рассказывает директор студии "НовосибирскТелефильм" Лариса Путилина.

Подвиг 29-й лыжной бригады - в черно-белых документальных фотографиях и цветных кинокадрах, снятых потомками.

А потом начались съемки.

Самые ожесточенные бои сибирякам пришлось вести в марте 1943-го на Брянщине, в районе Севска.

Туда и отправилась в первую очередь съемочная группа. Гимнастерки, шинели, ремни, пилотки, оружие военного образца искали повсюду, в том числе и на Мосфильме. Встречались с местными историками, краеведами, следопытами. Вот в кадре - один из них:

- Здесь, в пяти километрах от Украины, в хинельских лесах каждый клочок земли пропитан кровью. Страшное место, - говорит командир поискового отряда "Безымянная высота" Андрей Мазуркевич. - Почти вся 29-я бригада здесь и полегла. Многие не похороненными лежат до сих пор.

Подвиг 29-й лыжной бригады - в черно-белых документальных фотографиях и цветных кинокадрах, снятых потомками. Фото: Светлана Сибина

Киношники признаются, что на протяжении всех съемок их не покидало ощущение: бойцы 29-й находятся где-то рядом. Словно помогают...

- Всякий раз, когда синоптики обещали проливные дожди, снежную пургу, природа шла навстречу. Как только включали мотор, облака чудесным образом расступались, - вспоминает автор фильма Татьяна Моноенко.

Схема сосредоточения 29-й бригады на 4 марта 1943 года.

Последним этапом съемок стал необычный эксперимент. Молодых новосибирцев-добровольцев на сутки "отправили" в ноябрь 1942 года, предложив повторить путь на фронт 29-й лыжной бригады - от строевой и стрелковой подготовки до учебной атаки под ночными взрывами.

В теплушку с мороза ребята вернулись через сутки.

- Теперь мы умеем преодолевать на лыжах десятки километров, знаем, как пересекать овраг по-пластунски и ночевать в ледяной палатке, - говорит 19-летний Дмитрий Сизов. - Это продолжалось всего один день. Но он чуть-чуть приблизил нас к войне...

Фильм "Снежные призраки" будет показан в Новосибирске 9 мая 2020 года.