Закон Самарской области от 23 марта 2020 года № 32-ГД "Об установлении инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций"

Принят Самарской Губернской Думой 12 марта 2020 года
Статья 1
Внести в Закон Самарской области от 7 ноября 2005 года № 187-ГД "О пониженных ставках налога на прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет" (газета "Волжская коммуна", 2005, 10 ноября, 30 ноября; 2006, 11 мая, 9 декабря; 2008, 10 июня, 1 октября; 2010, 9 ноября; 2011, 8 октября; 2012, 12 апреля, 15 июня; официальный сайт Правительства Самарской области (www.pravo.samregion.ru), 2013, 5 ноября; 2014, 27 ноября; газета "Волжская коммуна", 2015, 7 июля; 2016, 12 июля; официальный сайт Правительства Самарской области (www.pravo.samregion.ru), 2016, 30 декабря; газета "Волжская коммуна", 2017, 10 января; официальный сайт Правительства Самарской области (www.pravo.samregion.ru), 2017, 8 ноября, 30 ноября; 2018, 11 июля; 2019, 12 февраля, 8 ноября) следующие изменения:
1) дополнить статьей 21 следующего содержания:
"Статья 21. Инвестиционный налоговый вычет
1. Право на применение инвестиционного налогового вычета в отношении расходов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 2861 Налогового кодекса Российской Федерации, предоставляется следующим категориям налогоплательщиков, зарегистрированных на территории Самарской области и не имеющих обособленных подразделений за пределами Самарской области:
а) организациям - участникам национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости", заключившим с уполномоченным органом исполнительной власти Самарской области соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" и одно из следующих соглашений или договор:
соглашение о сотрудничестве между организацией - участником национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" и автономной некоммерческой организацией "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда";
соглашение о сотрудничестве между организацией - участником национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" и Региональным центром компетенций в сфере производительности труда Самарской области;
соглашение о сотрудничестве между организацией - участником национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" и консалтинговой организацией, которая имеет компетенции для оказания консалтинговых услуг при реализации предприятиями - участниками национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" комплекса мероприятий по достижению целей данного национального проекта;
договор на оказание услуг между организацией - участником национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости", Региональным центром компетенций в сфере производительности труда Самарской области и консалтинговой организацией, которая имеет компетенции для оказания консалтинговых услуг при реализации предприятиями - участниками национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" комплекса мероприятий по достижению целей данного национального проекта;
б) организациям, относящимся к субъектам малого предпринимательства, реализовавшим инвестиционные проекты на территории Самарской области, основным видом деятельности которых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности является вид экономической деятельности, включенный в группу 30.3 "Производство летательных аппаратов".
2. Инвестиционный налоговый вычет, предусмотренный частью 1 настоящей статьи, применяется к новым (не бывшим в употреблении) объектам основных средств, относящихся к третьей - седьмой амортизационным группам, по месту нахождения организации и (или) по месту нахождения ее обособленных подразделений, приобретенных после 1 января 2020 года, за исключением основных средств, коды общероссийского классификатора которых указаны в перечне кодов основных средств, включаемых в амортизационные группы, в отношении которых не применяются положения настоящей статьи, согласно приложению 2 к настоящему Закону.
3. Налогоплательщикам, определенным пунктом "а" части 1 настоящей статьи, размер инвестиционного налогового вычета от суммы расходов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 2861 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, будет составлять:
в 2020 году - 90 процентов;
в 2021 году- 80 процентов;
в 2022 году - 70 процентов;
в 2023 - 2024 годах - 50 процентов.
Налогоплательщикам, определенным пунктом "б" части 1 настоящей статьи, размер инвестиционного налогового вычета будет составлять 90 процентов от суммы расходов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 2861 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.
Сумма вышеуказанных расходов, превышающая в налоговом периоде предельную величину инвестиционного налогового вычета, может быть учтена при определении инвестиционного налогового вычета в трех последующих налоговых периодах.
Размер ставки налога на прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет, для определения величины инвестиционного налогового вычета составит 10 процентов.
Налогоплательщики, определенные пунктом "а" части 1 настоящей статьи, утрачивают право на применение инвестиционного налогового вычета в случае расторжения заключенного соглашения о реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" с первого числа налогового периода, в котором такое соглашение расторгнуто.";
2) дополнить приложением 2 следующего содержания:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Закону Самарской области "О пониженных ставках налога на прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет"
Перечень кодов основных средств, включаемых в амортизационные группы, в отношении которых не применяются положения статьи 21 настоящего Закона
220.41.20.20.300
220.41.20.20.342
220.42.99.11.142
330.28
310.29.10.2
310.30
310.30.11
310.30.12.19
310.30.30.20
310.30.91
310.30.91.1
310.30.92
220.41.20.20.300
220.42.21.12.130
220.42.99.11.141
330.28.23.13.140
330.28.92.12.190
310.29.10.59.120
310.29.10.59.230
310.29.10.59.250
310.30.20.33.115
220.41.20.20.300
220.41.20.20.343
220.41.20.20.344
220.41.20.20.346
220.41.20.20.347
220.41.20.20.348
220.41.20.20.349
220.41.20.20.350
220.41.20.20.390
220.42.11.10.122
220.42.99.11.140
220.42.99.11.143
220.42.99.11.144
220.42.99.11.149
330.29.10.59.140
330.29.10.59.141
330.29.10.59.142
330.29.10.59.143
330.29.10.59.144
330.30.20.31.113
330.30.20.31.115
330.30.20.31.120
330.30.20.31.129
310.29.10.24
310.29.10.59.390
310.30
310.30.11.24
310.30.12.19
310.30.20.12.130
310.30.20.13.111
220.41.20.20.300
220.41.20.20.343
220.41.20.20.345
220.41.20.20.352
220.41.20.20.354
220.41.20.20.600
220.41.20.20.640
220.41.20.20.722
220.42.91.10.130
220.42.99.11.140
220.42.99.19.120
330.27.90.70.000
330.28.22.1
330.28.22.11
330.28.22.18.140
330.30.11.31
330.30.11.32.120
330.30.20.31.110
310.30
310.30.11
310.30.11.21.119
310.30.11.22.120
310.30.11.24
310.30.11.24.116
310.30.20.11.130
310.30.20.20.110
310.30.20.33.115
310.30.20.33.130
310.30.30.3
220.41.20.20.640
220.42.13.10.110
220.42.13.10.111
220.42.13.10.119
330.27.90.70.000
330.28.22.18.140
330.30.11.33.110
330.30.20.31.115
310.30
310.30.11
310.30.11.21.120
310.30.11.21.130
310.30.11.22.110
310.30.11.24
310.30.11.24.116
310.30.2
310.30.20.11.140
310.30.20.12.110
310.30.20.12.120
310.30.20.13.111
310.30.20.13.112
310.30.20.20.110
310.30.20.20.113
310.30.20.33.113
310.30.20.33.114
310.30.20.33.116
310.30.20.33.129
Примечание: коды основных средств, включаемые в амортизационные группы, определены в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов, принятым и введенным в действие приказом Госстандарта от 12 декабря 2014 года № 2018-ст.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, и действует по 31 декабря 2024 года.
Губернатор Самарской области Д.И.Азаров
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