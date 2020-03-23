Закон Самарской области от 23 марта 2020 года № 32-ГД "Об установлении инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций"

Принят Самарской Губернской Думой 12 марта 2020 года

Статья 1

Внести в Закон Самарской области от 7 ноября 2005 года № 187-ГД "О пониженных ставках налога на прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет" (газета "Волжская коммуна", 2005, 10 ноября, 30 ноября; 2006, 11 мая, 9 декабря; 2008, 10 июня, 1 октября; 2010, 9 ноября; 2011, 8 октября; 2012, 12 апреля, 15 июня; официальный сайт Правительства Самарской области (www.pravo.samregion.ru), 2013, 5 ноября; 2014, 27 ноября; газета "Волжская коммуна", 2015, 7 июля; 2016, 12 июля; официальный сайт Правительства Самарской области (www.pravo.samregion.ru), 2016, 30 декабря; газета "Волжская коммуна", 2017, 10 января; официальный сайт Правительства Самарской области (www.pravo.samregion.ru), 2017, 8 ноября, 30 ноября; 2018, 11 июля; 2019, 12 февраля, 8 ноября) следующие изменения:

1) дополнить статьей 21 следующего содержания:

"Статья 21. Инвестиционный налоговый вычет

1. Право на применение инвестиционного налогового вычета в отношении расходов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 2861 Налогового кодекса Российской Федерации, предоставляется следующим категориям налогоплательщиков, зарегистрированных на территории Самарской области и не имеющих обособленных подразделений за пределами Самарской области:

а) организациям - участникам национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости", заключившим с уполномоченным органом исполнительной власти Самарской области соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" и одно из следующих соглашений или договор:

соглашение о сотрудничестве между организацией - участником национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" и автономной некоммерческой организацией "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда";

соглашение о сотрудничестве между организацией - участником национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" и Региональным центром компетенций в сфере производительности труда Самарской области;

соглашение о сотрудничестве между организацией - участником национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" и консалтинговой организацией, которая имеет компетенции для оказания консалтинговых услуг при реализации предприятиями - участниками национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" комплекса мероприятий по достижению целей данного национального проекта;

договор на оказание услуг между организацией - участником национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости", Региональным центром компетенций в сфере производительности труда Самарской области и консалтинговой организацией, которая имеет компетенции для оказания консалтинговых услуг при реализации предприятиями - участниками национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" комплекса мероприятий по достижению целей данного национального проекта;

б) организациям, относящимся к субъектам малого предпринимательства, реализовавшим инвестиционные проекты на территории Самарской области, основным видом деятельности которых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности является вид экономической деятельности, включенный в группу 30.3 "Производство летательных аппаратов".

2. Инвестиционный налоговый вычет, предусмотренный частью 1 настоящей статьи, применяется к новым (не бывшим в употреблении) объектам основных средств, относящихся к третьей - седьмой амортизационным группам, по месту нахождения организации и (или) по месту нахождения ее обособленных подразделений, приобретенных после 1 января 2020 года, за исключением основных средств, коды общероссийского классификатора которых указаны в перечне кодов основных средств, включаемых в амортизационные группы, в отношении которых не применяются положения настоящей статьи, согласно приложению 2 к настоящему Закону.

3. Налогоплательщикам, определенным пунктом "а" части 1 настоящей статьи, размер инвестиционного налогового вычета от суммы расходов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 2861 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, будет составлять:

в 2020 году - 90 процентов;

в 2021 году- 80 процентов;

в 2022 году - 70 процентов;

в 2023 - 2024 годах - 50 процентов.

Налогоплательщикам, определенным пунктом "б" части 1 настоящей статьи, размер инвестиционного налогового вычета будет составлять 90 процентов от суммы расходов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 2861 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

Сумма вышеуказанных расходов, превышающая в налоговом периоде предельную величину инвестиционного налогового вычета, может быть учтена при определении инвестиционного налогового вычета в трех последующих налоговых периодах.

Размер ставки налога на прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет, для определения величины инвестиционного налогового вычета составит 10 процентов.

Налогоплательщики, определенные пунктом "а" части 1 настоящей статьи, утрачивают право на применение инвестиционного налогового вычета в случае расторжения заключенного соглашения о реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" с первого числа налогового периода, в котором такое соглашение расторгнуто.";

2) дополнить приложением 2 следующего содержания:

"ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Закону Самарской области "О пониженных ставках налога на прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет"

Перечень кодов основных средств, включаемых в амортизационные группы, в отношении которых не применяются положения статьи 21 настоящего Закона

220.41.20.20.300

220.41.20.20.342

220.42.99.11.142

330.28

310.29.10.2

310.30

310.30.11

310.30.12.19

310.30.30.20

310.30.91

310.30.91.1

310.30.92

220.41.20.20.300

220.42.21.12.130

220.42.99.11.141

330.28.23.13.140

330.28.92.12.190

310.29.10.59.120

310.29.10.59.230

310.29.10.59.250

310.30.20.33.115

220.41.20.20.300

220.41.20.20.343

220.41.20.20.344

220.41.20.20.346

220.41.20.20.347

220.41.20.20.348

220.41.20.20.349

220.41.20.20.350

220.41.20.20.390

220.42.11.10.122

220.42.99.11.140

220.42.99.11.143

220.42.99.11.144

220.42.99.11.149

330.29.10.59.140

330.29.10.59.141

330.29.10.59.142

330.29.10.59.143

330.29.10.59.144

330.30.20.31.113

330.30.20.31.115

330.30.20.31.120

330.30.20.31.129

310.29.10.24

310.29.10.59.390

310.30

310.30.11.24

310.30.12.19

310.30.20.12.130

310.30.20.13.111

220.41.20.20.300

220.41.20.20.343

220.41.20.20.345

220.41.20.20.352

220.41.20.20.354

220.41.20.20.600

220.41.20.20.640

220.41.20.20.722

220.42.91.10.130

220.42.99.11.140

220.42.99.19.120

330.27.90.70.000

330.28.22.1

330.28.22.11

330.28.22.18.140

330.30.11.31

330.30.11.32.120

330.30.20.31.110

310.30

310.30.11

310.30.11.21.119

310.30.11.22.120

310.30.11.24

310.30.11.24.116

310.30.20.11.130

310.30.20.20.110

310.30.20.33.115

310.30.20.33.130

310.30.30.3

220.41.20.20.640

220.42.13.10.110

220.42.13.10.111

220.42.13.10.119

330.27.90.70.000

330.28.22.18.140

330.30.11.33.110

330.30.20.31.115

310.30

310.30.11

310.30.11.21.120

310.30.11.21.130

310.30.11.22.110

310.30.11.24

310.30.11.24.116

310.30.2

310.30.20.11.140

310.30.20.12.110

310.30.20.12.120

310.30.20.13.111

310.30.20.13.112

310.30.20.20.110

310.30.20.20.113

310.30.20.33.113

310.30.20.33.114

310.30.20.33.116

310.30.20.33.129

Примечание: коды основных средств, включаемые в амортизационные группы, определены в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов, принятым и введенным в действие приказом Госстандарта от 12 декабря 2014 года № 2018-ст.".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, и действует по 31 декабря 2024 года.

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров







