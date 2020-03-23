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Барбара Брыльска борется с раком

Новости
    23.03.2020, 12:04
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

78-летняя польская актриса Барбара Брыльска, Надя Шевелева из "Иронии судьбы", сражается с онкологическим заболеванием.

Как передает KP.RU, у женщины диагностирован рак языка.

Журналистам издания удалось дозвониться до актрисы в Варшаву, откуда Барбара сообщает: сидит дома на карантине - в Польше ведь тоже коронавирус.

"Даже за продуктами не выхожу, приносит сын. Но паники у меня нет, я считаю, что это необходимая субординация", - заверила Брыльска. Добавив: "Переживем". При этом о своем диагнозе говорить отказавшись: "Не хочу, ну зачем. Это не для газеты, это только мое".

Брыльска родилась в 1941 году в Скотниках. В пятнадцать дебютировала в кино - эпизодом в "Галошах счастья". После окончила Варшавскую высшую школу театра, кино и телевидения. Первая большая роль - "Их будний день" 1963-го.

Лауреат Государственной премии СССР 1977 года.

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Фото: kinopoisk.ru
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