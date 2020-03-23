В Беларуси будут проводить экспресс-тесты на коронавирус

По ее данным, к минувшему воскресенью анализы на коронавирус сделали в республике более девятнадцати тысяч человек. Время от тестирования до получения результата, пояснила эксперт, варьируется от четырех часов до суток. "Наши тесты проверены Всемирной организацией здравоохранения. Они получили высокий уровень достоверности, и мы можем быть абсолютно уверены в их качестве", - заверила Богдан.

Кроме того, по ее словам, у республики налажено взаимодействие не только с ВОЗ, но и с другими зарубежными партнерами. "Состоялось несколько телемостов с коллегами из Китая и Италии. Плюс, наши анестезиологи, реаниматологи, инфекционисты и эпидемиологи уже много лет находятся в тесных научных контактах с представителями других стран и в рамках взаимодействия получают информацию по возникшей инфекции", - отметила замминистра.

Именно с учетом совокупного опыта, отметила она, и была разработана инструкция по диагностике и ведению пациентов с COVID-19, начиная с бессимптомного периода и заканчивая лечением тяжелых пневмоний.

В настоящее время в Беларуси, по данным Минздрава, в стране существует более 80 тысяч койкомест для приема пациентов. Часть этих мест, констатировала эксперт, может быть перепрофилирована для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Кроме того, в стране более двух тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких, 1,5 тысячи наркозно-дыхательных аппаратов, которые при необходимости тоже могут быть использованы для оперативного лечения. Есть также и достаточный запас защитной одеждой для медицинских работников, заверила отраслевой руководитель.

А в фармацевтической сети, резюмировала она, созданы необходимые запасы лекарственных средств до четырех месяцев.