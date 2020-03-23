В Минздраве готовы увеличить вдвое места в больницах для людей с COVID-19

Количество мест в медицинских учреждениях для размещения инфицированных коронавирусом может быть при необходимости увеличено вдвое, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"На региональном и федеральном уровне сформированы базы по развертыванию при необходимости дополнительных коек", - заявил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Сейчас больницы могут принять 55 тысяч инфицированных.

В России зарегистрировано пять тест-систем для выявления нового вируса. Разработками, по словам Мурашко, занимаются как государственные, так и частные организации, и в Минздраве уверены, что у российской науки и промышленности хватит возможностей для наращивания производства.

"В достаточном количестве сегодня имеются все лекарственные препараты, которые необходимы", - заверил министр. На регистрации находится ряд лекарств отечественного производства, которые могут быть допущены на рынок.