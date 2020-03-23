В Таиланде из-за коронавируса и засухи взлетели цены на рис

В Таиланде с начала года наблюдается рекордный рост цен на рис, пишет газета Bangkok Post. Стоимость этого стратегического для азиатских стран продукта за два месяца повысилась минимум на четверть, но это еще не предел.

По данным издания, всему виной ажиотажный спрос на фоне распространения коронавируса. По мнению экспертов, неутешительная статистика наглядно демонстрирует нарастающие панические настроения среди жителей королевства из-за COVID-19.

Второй причиной стала сильнейшая за последние 40 лет засуха, охватившая в том числе провинции Супханбури и Пхетчабури в центре страны. Именно этот регион за обширные заливные поля, необходимые для возделывания этой злаковой культуры, часто называют "рисовой житницей" Юго-Восточной Азии.

До недавнего времени в местных магазинах был представлен обширный ассортимент самых разнообразных сортов риса. С марта ситуация коренным образом изменилась. С полок супермаркетов сметают именно крупу - незаменимый ингредиент многих блюд тайской кухни.

Напомним, в Таиланде, являющемся одним из крупнейших экспортеров риса в мире, число случаев заражения коронавирусом в понедельник выросло до 721 человека.