В Таиланде из-за коронавируса и засухи взлетели цены на рис

По данным издания, всему виной ажиотажный спрос на фоне распространения коронавируса. По мнению экспертов, неутешительная статистика наглядно демонстрирует нарастающие панические настроения среди жителей королевства из-за COVID-19.
Второй причиной стала сильнейшая за последние 40 лет засуха, охватившая в том числе провинции Супханбури и Пхетчабури в центре страны. Именно этот регион за обширные заливные поля, необходимые для возделывания этой злаковой культуры, часто называют "рисовой житницей" Юго-Восточной Азии.
До недавнего времени в местных магазинах был представлен обширный ассортимент самых разнообразных сортов риса. С марта ситуация коренным образом изменилась. С полок супермаркетов сметают именно крупу - незаменимый ингредиент многих блюд тайской кухни.
Напомним, в Таиланде, являющемся одним из крупнейших экспортеров риса в мире, число случаев заражения коронавирусом в понедельник выросло до 721 человека.