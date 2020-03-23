Воздушный исполин: как ТБ-3 стал одним из символов раннего СССР

В марте 1932 года СССР первым в мире начал формировать тяжелые бомбардировочные корпуса на самолетах ТБ-3. Это был первый четырехмоторный свободнонесущий моноплан-бомбардировщик с двигателями, установленными в ряд по размаху крыла. Данная схема позже стала основой для всех самолетов подобного типа. Для 1930-1932 годов самолет ТБ-3 являлся большим шагом вперед. Всего построили 816 машин.

Работа над новым самолетом началась в 1925 году. Остехбюро обратилось к ЦАГИ - Центральному аэрогидродинамическому институту с предложением разработать четырехмоторный транспортный самолет. Работы над проектом начали в декабре. К началу 2027 года был готов предварительный чертеж. Через два года Остехбюро уточнило требования и заключило с ЦАГИ договор о постройке опытного самолета.

В марте 1930 года проект утвердили с замечаниями. 22 декабря летчик Михаил Громов совершил первый полет. Но тогда летчику с трудом удалось посадить машину из-за того, что в полете секторы газа американских двигателей разболтались. 25 апреля 1931 года состоялось испытание уже улучшенной версии самолета c увеличенным оперением и немецкими моторами. После государственных испытаний самолет и стали называть ТБ-3.

В сентябре 1931 года во всех узлах самолета заменили импортную хромомолибденовую сталь отечественной сталью хромансиль ХНЗА. Импортными оставались только полуоси шасси. 4 января 1932 года на аэродром вывели головной экземпляр ТБ-3. На нем полетели летчик-испытатель Андрей Юмашев и ведущий инженер-летчик Иван Петров. После полетов заявили, что самолет боеспособен и его можно принять для серийной постройки в 1932 году.

Самолет ТБ-3 имел дюралевый цельнометаллический корпус. Каркас собирался из V-образных профилей, а сверху они были покрыты гофрированной обшивкой разной толщины. Это давало возможность передвигаться в самолете в мягкой обуви и в сапогах.

Но главная особенность ТБ-3 в том, что конструкции были разборными. Фюзеляж был трапециевидным и делился на три части. Центральная составляла единое целое с центропланом крыла.

Крыло состояло из 14 частей. Нос самолета под пулеметной турелью был остеклен, кабины пилотов открыты. Закрытые кабины ставили только для самолетов, летающих в Арктике. Кстати, и киль был разборным - состоял из двух фрагментов. Это делалось для того, чтобы самолеты можно было перевозить на дальние расстояния железнодорожным транспортом.

Вооружение ТБ-3 - пять легких пулеметов, из которых один - на носу, два - на крыше фюзеляжа, еще два могли размещаться под крыльями. Бомбы размещались в бомбоотсеке внутри фюзеляжа и подвешивались под крыльями самолета.

Тяжелый бомбардировщик ТБ-3 - это настоящий символ ранней советской эпохи. На счету ТБ-3 множество рекордов.

Всего было построено 816 бомбардировщиков. За годы серийного производства разработали около десяти модификаций самолета. Выпускался ТБ-3 в период с 1932 по 1937 год. До сегодняшнего времени не сохранился ни один самолет.

Технические характеристики самолета таковы. Размах крыла - 41,8 метра, длина - 25,1 метра, высота - 8,5 метра. На самолете стояли четыре двигателя, мощностью 900 лошадиных сил каждый. Скорость у земли - 245 километров в час, на высоте - 300. Дальность полета - две тысячи километров.