Указ губернатора Архангельской области от 21 марта 2020 года № 30-у "О внесении изменений в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьей 6 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", пунктами 24 и 25 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, статьей 5 областного закона от 20 сентября 2005 года № 85-5-03 "О компетенции органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны", пунктами 30 и 31 Положения об Архангельской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 16 июня 2015 года № 226-пп, с учетом постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 марта 2020 года № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019" и от 18 марта 2020 года № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019" постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у "О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV)" (далее - указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у).

2. Администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области подготовить актуальную редакцию указа Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у с учетом изменений, внесенных настоящим указом, и разместить ее в средствах массовой информации и социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Архангельской области И.А.Орлов





Утверждены указом Губернатора Архангельской области от 21 марта 2020 г. № 30-у





Изменения,

которые вносятся в указ Губернатора Архангельской области

от 17 марта 2020 года № 28-у





1. В наименовании и по тексту, за исключением преамбулы, слова "(2019-nCoV)" заменить словами "(COVID-2019)".

2. В преамбуле:

слова "Положения о единой государственной системе" заменить словами "Положения об Архангельской территориальной подсистеме единой государственной системы";

слова "постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" заменить словами "постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 13 марта 2020 года № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVTD-2019" и от 18 марта 2020 года № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019"".

3. Дополнить новым пунктом 21 следующего содержания:

"21. Рекомендовать организаторам спортивных, развлекательных, деловых, публичных и иных массовых мероприятий, не указанных в пункте 2 настоящего указа, ограничить или воздержаться от их проведения на территории Архангельской области.".

4. Пункты 3 - 5 изложить в следующей редакции:

"3. Одобрить план мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Архангельской области (далее - план мероприятий).

Установить, что изменения в план мероприятий вносятся по решениям оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Архангельской области (далее - оперативный штаб), комиссии Архангельской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, по предложениям исполнительных органов государственной власти Архангельской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Архангельской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и организаций, осуществляющих деятельность на территории Архангельской области, без внесения изменений в настоящий указ.

4. Лицам, прибывшим на территорию Архангельской области из иностранных государств, в том числе через другие города Российской Федерации:

1) сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, а также о возвращении своих несовершеннолетних детей, местах, датах пребывания на территориях иностранных государств, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания по телефону "горячей линии" +7(8182)66-99-07, а также в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области;

2) в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) выполнять требования постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019" по изоляции в домашних условиях (находиться в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции, не посещать работу, учебу, общественные места) сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации;

3) в случае появления любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за оказанием медицинской помощи на дому без посещения медицинских организаций в Архангельской области.

5. Отменить:

1) проведение межрегиональных, всероссийских и международных официальных физкультурных и официальных спортивных мероприятий на территории Архангельской области;

2) проведение региональных официальных физкультурных и официальных спортивных мероприятий с учетом требований, предусмотренных пунктом 2 настоящего указа;

3) выезды спортивных сборных команд Архангельской области по видам спорта на межрегиональные, всероссийские и международные официальные физкультурные и официальные спортивные мероприятия.".

5. В пункте 6:

1) абзац второй дополнить словами ", не указанных в пункте 2 настоящего указа";

2) дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

"ограничить или воздержаться от поездок на территории субъектов Российской Федерации, неблагоприятных по новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с информацией на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (https://rospotrebnadzor.ru).".

6. В абзаце третьем пункта 7 слова ", где зарегистрированы случаи заражения новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV)" исключить.

7. В пункте 9:

1) в подпункте 2 слова ", где зарегистрированы случаи заражения новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV)" исключить;

2) в подпункте 3 слово "распространения" заменить словом "распространению".

8. В пункте 10:

1) в абзаце первом: слова "Рекомендовать руководителям" заменить словом "Руководителям"; слова "и организаций, указанных в пунктах 8 и 9 настоящего указа" исключить;

2) подпункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) обеспечить измерение температуры тела работников при входе работников в организацию или на рабочих местах с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания и последующим контролем вызова работником врача на дом;";

3) подпункт 4 дополнить словами "с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также обеспечить закупку дезинфицирующих средств и иных товаров в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)";

4) в подпункте 7 слова ", где зарегистрированы случаи заражения новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV)" исключить;

5) дополнить подпунктами 8 -11 следующего содержания:

"8) не допускать к работе работников, прибывших из иностранных государств, на срок 14 дней со дня их возвращения в Российскую Федерацию;

9) обеспечить выполнение рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека до организации режима труда работников, в том числе:

по обязательной дезинфекции контактных поверхностей (мебели, оргтехники и других) во всех помещениях в течение дня;

по использованию в помещениях оборудования по обеззараживанию воздуха;

по наличию в организации запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников;

по организации питания работников организации;

по использованию аудио- и видео-, селекторной связи для производственных совещаний и решения различных вопросов (при наличии технической возможности);

10) рекомендовать ограничить корпоративные мероприятия в коллективах;

11) обеспечить размещение в доступных местах информации (памяток), содержащей рекомендации для населения по профилактике заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), соблюдению правил личной и общественной гигиены.".

9. В пункте 11:

1) в подпункте 5 слова ", отбору биологического материала от больных для исследований на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV)" исключить;

2) подпункт 10 изложить в следующей редакции:

"10) обеспечить работу уполномоченных медицинских организаций, определенных в соответствии с пунктом 4 Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 294 (далее - Временные правила), по выдаче (формированию) электронного листка нетрудоспособности в соответствии с Временными правилами;";

3) дополнить новыми подпунктами 1 1 -2 2 следующего содержания:

"11) обеспечить исполнение мероприятий, предусмотренных пунктом 4 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019";

12) совместно с государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования "Северный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации обеспечить подготовку медицинских работников по вопросам клинической картины, особенностей диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

13) разработать порядок проведения лабораторных исследований материала от лиц, не имеющих признаков простудных заболеваний и не являющихся контактными с больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), включая возможность отбора материала от таких лиц в аэропортах;

14) определить потребность в тест-системах для диагностики новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

15) провести совместно со специалистами Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области инструктаж работников лабораторий медицинских организаций до начала использования тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

16) обеспечить проведение лабораторных исследований материала от лиц, не имеющих признаков простудных заболеваний и не являющихся контактными с больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), на базе лабораторий медицинских организаций, имеющих санитарно- эпидемиологическое заключение на работу с III - IV группой патогенности, с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя, в установленном порядке;

17) обеспечить ежедневное информирование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области об использовании тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции (COVID-20I9);

18) определить резервные государственные медицинские организации Архангельской области для госпитализации больных с подозрением на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019);

19) ввести ограничительные мероприятия (строгий противоэпидемический режим), прекратить допуск посетителей в отделения с пребыванием пациентов в государственных медицинских организациях Архангельской области;

20) отменить на время действия настоящего указа проведение плановой диспансеризации населения, профилактических медицинских осмотров;

21) обеспечить осуществление стимулирующих выплат медицинским работникам, участвующим в лечении коронавирусной инфекции (COVID-2019), за особые условия труда и дополнительную нагрузку с учетом средств, выделенных областному бюджету из резервного фонда Правительства Российской Федерации; 22) осуществлять контроль за выполнением медицинскими организациями в Архангельской области поручений, определенных постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации.".

10. Пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. Министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области:

1) организовать взаимодействие с поставщиками социальных услуг в целях обеспечения оказания их работниками содействия гражданам в выполнении требований и рекомендаций настоящего указа;

2) принять меры по отмене поездок групп несовершеннолетних, которым предоставляются социальные услуги организациями социального обслуживания, находящимися в ведении Архангельской области (далее - государственные организации социального обслуживания), в том числе в организации отдыха детей и их оздоровления;

3) организовать работу по приостановлению направления граждан в государственные организации социального обслуживания для оказания им услуг по санаторно-курортному лечению и их приема указанными организациями;

4) обеспечить усиление противоэпидемического режима (проведение термометрии и осмотра с целью выявления больных, усиление контроля за соблюдением температурного режима, режимов текущей дезинфекции, обеззараживание воздушной среды, ношение защитных масок и др.) и прекратить допуск посетителей в государственные стационарные учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения, детские дома-интернаты для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии, государственные специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, подведомственные министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области;

5) обеспечить наличие в государственных учреждениях Архангельской области, подведомственных министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области, дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты, организацию питьевого режима;

6) организовать еженедельный мониторинг планируемого высвобождения работников организаций, осуществляющих деятельность на территории Архангельской области, а также введения режимов неполной занятости (введение режима неполного рабочего времени, временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы) в условиях ограничительных и превентивных мер, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

7) совместно с заинтересованными исполнительными органами государственной власти Архангельской области, организациями в Архангельской области сформировать перечень критически важных направлений, профессий и специальностей для выработки дополнительных мер, направленных на защиту от заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019).".

11. В пункте 13:

1) подпункты 1 и 2 дополнить словами "в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года № 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ";

2) в подпункте 3 слова "организованными группами в период весенних и летних каникул" заменить словами "группами в период весенних каникул";

3) дополнить подпунктами 4 и 5 следующего содержания:

"4) усилить меры по обеспечению безопасных условий проживания обучающихся государственных образовательных организаций Архангельской области, подведомственных министерству образования и науки Архангельской области, в зданиях общежитий, включая организацию контроля температуры тела обучающихся и работников общежитий, установку средств дезинфекции в зданиях общежитий, а также ограничение допуска посетителей в здания общежитий;

5) прекратить допуск посетителей в государственные организации Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа.".

12. Дополнить новыми пунктами 131- 1316 следующего содержания:

"131. Министерству культуры Архангельской области совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области:

1) приостановить предоставление услуг для граждан государственными учреждениями Архангельской области в сфере культуры и муниципальными учреждениями муниципальных образований Архангельской области в сфере культуры, в том числе музеями, выставочными залами, библиотеками, театрами, филармониями, иными учреждениями исполнительских искусств, а также учреждениями, осуществляющими публичную демонстрацию фильмов;

2) государственным библиотекам Архангельской области и муниципальным библиотекам муниципальных образований Архангельской области обеспечить предоставление удаленного доступа к информационным ресурсам таких библиотек;

3) приостановить функционирование в государственных учреждениях Архангельской области в сфере культуры и в муниципальных учреждениях муниципальных образований Архангельской области в сфере культуры клубных формирований, самодеятельных творческих коллективов;

4) организовать в подведомственных государственных образовательных организациях в сфере культуры и искусства Архангельской области: введение каникул для обучающихся, перевод их на обучение по индивидуальному учебному плану; усиление мер по обеспечению безопасных условий проживания обучающихся в зданиях общежитий, включая организацию контроля температуры тела обучающихся и работников общежитий, установку средств дезинфекции в зданиях общежитий, а также ограничение допуска посетителей в здания общежитий;

5) отменить участие в культурных мероприятиях, проводимых за пределами Архангельской области, на период действия режима повышенной готовности.

132. Министерству образования и науки Архангельской области, министерству культуры Архангельской области, агентству по спорту Архангельской области совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области организовать реализацию дополнительных образовательных программ в подведомственных государственных учреждениях Архангельской области и муниципальных учреждениях муниципальных образований Архангельской области с использованием дистанционных образовательных технологий, а в случае невозможности - организовать свободное посещение обучающимися организаций дополнительного образования по решению родителей (законных представителей).

133. Управлению по делам молодежи и патриотическому воспитанию администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области совместно с общественными объединениями и иными некоммерческими организациями, молодежными трудовыми отрядами и студенческими отрядами, федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова", государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования "Северный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации организовать подготовку реестра добровольцев (волонтеров) и их работу при условии обеспечения безопасности здоровья добровольцев (волонтеров), в том числе средствами индивидуальной защиты.

134. Министерству связи и информационных технологий Архангельской области:

1) совместно с государственным автономным учреждением Архангельской области "Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг": организовать предоставление государственных и муниципальных услуг гражданам в электронной форме в приоритетном порядке; установить режим работы отделений многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом требований, предусмотренных настоящим указом;

2) совместно с агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области, государственным бюджетным учреждением Архангельской области "Служба спасения имени И.А. Поливаного", государственным автономным учреждением Архангельской области "Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области" организовать представление информации по вопросам новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Архангельской области;

3) подготовить предложения по разработке и использованию программного обеспечения по обработке информации, представленной Управлением Министерства внутренних дел по Архангельской области в целях организации контроля за изоляцией в домашних условиях лиц, прибывших на территорию Архангельской области из иностранных государств, в том числе через другие города Российской Федерации.

135. Министерству экономического развития Архангельской области совместно с министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области, министерством культуры Архангельской области, уполномоченным при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей:

1) провести оценку потерь (ущерба) отдельных отраслей и сфер экономики Архангельской области, субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ограничительных и превентивных мер, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

2) в целях обеспечения устойчивого функционирования объектов экономики осуществлять мониторинг функционирования градообразующих и системообразующих организаций, организаций с безостановочным циклом работы и жизнеобеспечения;

3) подготовить комплексные меры, направленные на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ограничительных и превентивных мер, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), с привлечением экспертного сообщества и представить соответствующие предложения Губернатору Архангельской области;

4) обеспечить работу комиссии Правительства Архангельской области по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Архангельской области, образованной распоряжением Правительства Архангельской области от 30 января 2015 года № 15-рп;

5) разработать и представить в установленном порядке для рассмотрения на заседании Правительства Архангельской области план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Архангельской области в 2020 году.

136. Исполнительным органам государственной власти Архангельской области и иным государственным органам Архангельской области:

1) принять меры по реализации Методических рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 марта 2020 года по режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государства;

2) приостановить ведение личного приема граждан;

3) осуществлять прием и выдачу документов, в том числе в рамках оказания государственных услуг и осуществления государственного контроля (надзора), преимущественно посредством электронной почты и (или) почтовых отправлений;

4) осуществлять контроль за соблюдением в подведомственных государственных учреждениях Архангельской области и государственных унитарных предприятиях Архангельской области требований, предусмотренных настоящим указом;

5) осуществлять координацию реализации требований и рекомендаций, предусмотренных настоящим указом, в организациях в сфере деятельности исполнительного органа государственной власти Архангельской области;

6) в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации от 18 марта 2020 года № ММ-П36-1945:

приостановить до 1 мая 2020 года назначение проверок, в отношении которых применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", за исключением проведения внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, иных документов, имеющих разрешительный характер;

отменить распоряжения о проведении плановых проверок, принятые до вступления в силу настоящего указа;

7) осуществлять информирование граждан о мерах, предпринимаемых в соответствии с настоящим указом, всеми доступными способами, в том числе посредством социальных сетей в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет".

137. Рекомендовать руководителям федеральных медицинских организаций и частных медицинских организаций, осуществляющих деятельность на территории Архангельской области, оказывать содействие министерству здравоохранения Архангельской области и государственным медицинским организациям Архангельской области в организации оказания медицинской помощи, маршрутизации пациентов, в том числе организовать мониторинг обращений лиц, больных ОРВИ (средне-тяжелые и тяжелые формы), внебольничными пневмониями, за медицинской помощью, а также учет количества госпитализированных и выписанных лиц, больных ОРВИ и внебольничными пневмониями.

138. Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова", государственному бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального образования "Северный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, а также иным государственным образовательным организациям, подведомственным федеральным органам исполнительной власти, находящимся на территории Архангельской области, усилить меры по обеспечению безопасных условий проживания обучающихся в зданиях общежитий, включая организацию контроля температуры тела обучающихся и работников общежитий, установку средств дезинфекции в зданиях общежитий, а также ограничение допуска посетителей в здания общежитий.

139. Министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области:

1) обеспечить мониторинг выполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере общественного питания и торговли, мероприятий по обеспечению усиленного дезинфекционного режима, включая дезинфекцию оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха, обеспечение дезинфекционными средствами для обработки рук, поверхностей и инвентаря;

2) обеспечить взаимодействие с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в целях организации поставок медицинских масок;

3) организовать приобретение медицинских масок, поставка которых в Архангельскую область организована Министерством промышленности и торговли Российской Федерации;

4) обеспечить оперативный мониторинг потребительских цен на территории Архангельской области;

5) организовать работу с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере торговли, по поддержке достаточности запасов социально значимой продукции в организациях торговли.

1310. Министерству транспорта Архангельской области совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области обеспечить мониторинг выполнения транспортными организациями, расположенными на территории Архангельской области и осуществляющими перевозки авиационным, железнодорожным, автомобильным и иными видами транспорта, дезинфекции салонов транспортных средств.

1311. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел по Архангельской области и Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Архангельской области:

1) обеспечить охрану объектов социального назначения, в том числе обсерваторов, в период действия режима повышенной готовности;

2) обеспечить установление личности и места нахождения лиц, прибывших на территорию Архангельской области из иностранных государств, в том числе через другие города Российской Федерации, в период менее 14 календарных дней, осуществлять контроль за соблюдением указанными лицами установленного режима изоляции в домашних условиях;

3) содействовать обеспечению проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий, режима изоляции в домашних условиях и реализации иных мер, предусмотренных настоящим указом.

1312. Органам управления и силам Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций выполнить мероприятия, предусмотренные подпунктом "б" пункта 28 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794.

1313. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Архангельской области:

1) обеспечить координацию действий исполнительных органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и организаций;

2) в случае возникновения чрезвычайной ситуации привлекать к проведению мероприятий по ее ликвидации необходимые силы и средства для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

1314. Министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно- коммунального хозяйства Архангельской области совместно с государственной жилищной инспекцией Архангельской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области обеспечить осуществление управляющими компаниями, иными организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, расположенными на территории Архангельской области, уборки помещений общего пользования в многоквартирных домах с применением дезинфицирующих средств с соблюдением при проведении уборки рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

1315. Министерству финансов Архангельской области совместно с министерством здравоохранения Архангельской области и иными заинтересованными исполнительными органами государственной власти Архангельской области подготовить предложения по внесению изменений в областной закон от 13 декабря 2019 года № 188-13-03 "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" для рассмотрения на шестнадцатой сессии Архангельского областного Собрания депутатов в части увеличения расходов областного бюджета, в том числе в целях увеличения размера резервного фонда Правительства Архангельской области, на приобретение тепловизоров, бактерицидных облучателей и другого необходимого оборудования, развертывание и содержание обсерватора (обсерваторов), приобретение средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, бесконтактных термометров, антисептиков, расходных материалов для лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), другого необходимого оборудования и материалов для обеспечения исполнительных органов государственной власти Архангельской области и государственных учреждений Архангельской области.

1316. Руководителям аптечных организаций независимо от их организационно-правовых форм собственности обеспечить наличие неснижаемого запаса противовирусных, антибактериальных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), средств индивидуальной защиты в аптечных организациях в Архангельской области.".

13. Пункт 14 дополнить подпунктами 5-10 следующего содержания:

"5) организовать контроль за соблюдением карантина и режима изоляции в домашних условиях на территории муниципального образования;

6) осуществлять контроль за соблюдением в подведомственных муниципальных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях требований и рекомендаций, предусмотренных настоящим указом;

7) осуществлять координацию и мониторинг соблюдения требований и рекомендаций, предусмотренных настоящим указом, организациями, индивидуальными предпринимателями на территории муниципального образования;

8) в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации от 18 марта 2020 года № ММ-П36-1945 приостановить до 1 мая 2020 года назначение проверок, в отношении которых применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите драв юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", за исключением проведения внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, иных документов, имеющих разрешительный характер;

9) образовать оперативные штабы по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции на территории соответствующих муниципальных образований Архангельской области, к задачам которых отнести в том числе:

анализ ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), и мониторинг исполнения требований и рекомендаций, предусмотренных настоящим указом, на территории муниципального образования;

представление соответствующей информации в оперативный штаб;

10) осуществлять информирование граждан о мерах, предпринимаемых в соответствии с настоящим указом, всеми доступными способами, в том числе посредством социальных сетей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".".

14. Дополнить новым пунктом 141 следующего содержания:

"141. Главам городского округа Архангельской области "Северодвинск", городского округа Архангельской области "Котлас", Вельского муниципального района Архангельской области, Няндомского муниципального района Архангельской области совместно с министерством здравоохранения Архангельской области представить предложения о развертывании на территориях указанных муниципальных образований Архангельской области обсерваторов, предусмотренных для непрерывного медицинского наблюдения за лицами, прибывшими из иностранных государств, а также граждан с подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019).".

15. Пункт 15 изложить в следующей редакции:

"15. Рекомендовать Управлению Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области:

1) совместно с Территориальным органом Росздравнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, агентством по тарифам и ценам Архангельской области, министерством здравоохранения Архангельской области осуществлять мониторинг ассортимента и цен на противовирусные препараты, иные жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, иные лекарственные препараты, находящиеся в обращении, средства индивидуальной защиты на территории Архангельской области;

2) принять дополнительные меры по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства при ценообразовании на социально значимые продовольственные товары первой необходимости.".

16. Дополнить новым пунктом 151 следующего содержания:

"151. Рекомендовать Территориальному органу Росздравнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу обеспечить проведение постоянного мониторинга наличия в аптечных организациях, расположенных на территории Архангельской области, медицинских масок и антисептических средств.".

17. Пункт 18 изложить в следующей редакции:

"18. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", которое является обстоятельством непреодолимой силы, в том числе для целей заключения государственных контрактов в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.".

18. Пункт 19 дополнить абзацем следующего содержания:

"Перевести оперативный штаб в круглосуточный режим работы до особого распоряжения.".

19. В пункте 20 слово "распространения" заменить словом "распространению".











