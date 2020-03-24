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24.03.2020 16:07
Рубрика: Общество

Австралийский дантист рассказал, как снизить риск заражения коронавирусом

Текст: Диана Ковалева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Простая практика по уходу за гигиеной полости рта может помочь в борьбе с коронавирусом, считает австралийский стоматолог Гамер Вердиан. Все, что нужно делать, - это промывать зубную щетку под горячей водой в течение 30 секунд перед применением.

Фото: Фото: China Daily via REUTERS
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"Подержите вашу зубную щетку под горячей водой в течение 30 секунд перед тем, как наносить зубную пасту. Это простой способ снизить вероятность того, что ваша щетка станет рассадником вируса", - цитирует Вердиана издание Daily Mail.

По словам дантиста, COVID-19, согласно некоторым исследованиям, передается через слюну, поэтому "чем быстрее вы уничтожите любую бактерию, которая попадает к вам в рот, тем лучше". Помочь в этом может пероксид водорода или бетадин, одним из которых следует каждый день полоскать полость рта. Аналоги также приветствуются.

Вердиан отметил, что следить за чистотой рта крайне важно как минимум потому, что многие опасные заболевания сосудов и легких вызываются обычно бактериями, попадающими в организм именно через рот. Коронавирус не является исключением.

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