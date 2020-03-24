Указ главы Республики Башкортостан от 23 марта 2020 года № УГ-119 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

1. Внести в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (2019-пСоV)" следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Отменить, а при невозможности - перенести проведение запланированных на территории Республики Башкортостан мероприятий (в том числе деловых, культурных, развлекательных и спортивных) с количеством участников свыше 50 человек либо с участием представителей иностранных государств и субъектов Российской Федерации на более поздний срок (не ранее 20 апреля 2020 года), за исключением случаев, предусмотренных решением оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Башкортостан.";

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Гражданам, прибывшим из иностранных государств:

- обеспечить самоизоляцию на дому (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест) на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию, а также проживающим совместно с ними гражданам;

- незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания в иностранных государствах контактную информацию по номерам телефонов 8 (347) 286-58-27, 8 (347) 279-91-20 или заполнить анкету на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Башкортостан (http://health.bashkortostan.ru/feedbacks-form/58/);

- при появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель, одышка и др.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому с вызовом медицинского работника без посещения медицинских организаций;

- для вызова медицинского работника на дом в рабочие дни с 8.00 до 20.00 часов необходимо позвонить по телефонам контакт-центра 13-01, 8-800-347-13-01 или справочному телефону медицинской организации, или воспользоваться интернет-ресурсом:http://www.gosuslugi.ru; с 20.00 до 8.00 в рабочие дни, в выходные и праздничные дни - по телефонам 112, 103, 8 (347) 286-58-27, 8 (347) 279-91-20.";

3) пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. Общеобразовательным организациям (школам):

- продлить школьные каникулы, установив их период с 23 марта по 1 апреля 2020 года;

- организовать со 2 апреля 2020 года обучение в дистанционной форме;

- обеспечить для учеников 1-4 классов включительно работу дежурных групп с численностью не более 15 обучающихся (при наличии соответствующего решения родителей или иных законных представителей).";

4) дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:

"12.1. Рекомендовать организациям (индивидуальным предпринимателям) прекратить допуск граждан в кинотеатры, театры, а также в плавательные бассейны, аквапарки и расположенные на их территориях фитнес-центры и другие объекты физической культуры и спорта.";

5) абзац первый пункта 17 изложить в следующей редакции:

"17. Правительству Республики Башкортостан оперативно:

- организовать дополнительно в городском округе город Октябрьский, муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан работу обсерваторов для лиц, прибывших из эпидемически неблагополучной территории по коронавирусной инфекции, в соответствии с требованиями, установленными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

- внести предложения по поощрению медицинских работников, а также работников (служащих), участвующих в обходах, оказании содействия гражданам, находящимся в режиме "самоизоляции", одиноко проживающим гражданам, гражданам с ограниченными физическими возможностями в условиях действия режима "Повышенная готовность";";

6) дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:

"17.1. Министерству семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан:

- во взаимодействии с органами местного самоуправления, органами в сфере общественной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций продолжить осуществление контроля за соблюдением гражданами условий самоизоляции с информированием Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан;

- совместно с Министерством здравоохранения Республики Башкортостан, Министерством внутренних дел по Республике Башкортостан (по согласованию), Государственным комитетом Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, Управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан (по согласованию), Главным управлением МЧС России по Республике Башкортостан (по согласованию) создать и обеспечить работу временного центра по оказанию содействия гражданам, находящимся в самоизоляции, одиноко проживающим гражданам, гражданам с ограниченными физическими возможностями;

- довести до крупных работодателей, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Башкортостан, примерные формы документов, прилагаемых к поручению Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина от 18 марта 2020 года № ММ-П12-1959.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Башкортостан Р.Хабиров







