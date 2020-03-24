Чемпионат Германии по футболу возобновится не ранее 30 апреля

Руководство Немецкой футбольной лиги продлит приостановку матчей высшего дивизиона чемпионата страны как минимум до 30 апреля.

На официальном сайте DFL опубликовано сообщение, на котором президиум организации рекомендует продлить перерыв чемпионате из-за распространения коронавируса до 30 апреля.

Не так давно DFL объявила о приостановке всех турниров до 2 апреля, однако на данный момент ситуация с пандемией COVID-19 явно не идет на спад. В связи с этим на следующем общем собрании клубов будет рекомендовано продлить срок паузы.

В DFL также изучают варианты продолжения сезона с матчами без зрителей с минимальным присутствием персонала и журналистов.

Пока идет пауза в чемпионате многие футболисты согласились на временное снижение заработной платы. В их числе игроки "Баварии" и дортмундской "Боруссии".