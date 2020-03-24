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24 марта 2020 г.

Постановление губернатора Еврейской автономной области от 22 марта 2020 года № 58 "О внесении изменения и дополнения в постановление губернатора Еврейской автономной области от 20.03.2020 № 57 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Еврейской автономной области"

На основании статьи 6 Федерального закона от 30.03.99 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Еврейской автономной области от 20.03.2020 № 57 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Еврейской автономной области" следующие изменение и дополнение:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Запретить на территории Еврейской автономной области проведение театрально-зрелищных, спортивных, досуговых, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных и любых других массовых мероприятий.".

1.2. Дополнить пунктом 3 следующего содержания, изменив последующую нумерацию пунктов:

"3. Запретить предоставление услуг плавательных бассейнов.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности губернатора области Р.Э.Гольдштейн



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