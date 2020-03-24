Экипажам воздушных судов разрешили не проходить карантин

Экипажи воздушных судов, прибывающих в Россию из-за границы, не обязаны проходить 14-дневный карантин, сообщили в Росавиации.

Данная мера не распространяется на экипажи воздушных, морских и речных судов, отметили в ведомстве, ссылаясь на разъяснения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

При этом экипажи воздушных судов должны использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать правила личной гигиены, подчеркнули в Росавиации.

В ведомстве напомнили, что в России постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019" введен карантин для всех лиц, прибывающих в Россию из-за границы. То есть люди изолируются на 14 календарных дней со дня прибытия.