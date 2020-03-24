Эрик Клэптон назвал новые даты своих гастролей в России

Культовый английский гитарист и певец, по просьбе Джона Леннона записавший пронзительное и развернутое слово в знаменитой битловской песне While My Guitar Gently Weeps, Эрик Клэптон впервые за долгие годы в июне должен был приехать в Россию. И выступить дважды в Москве и один раз - в Санкт-Петербурге. Теперь эти концерты, как и весь двухмесячный европейский тур-2020, в связи с распространением в мире коронавируса отменены. Но Эрик Клэптон сразу же сообщил даты, на которые они переносятся.

- Здоровье и безопасность группы, технического персонала, сотрудников концертного зала и поклонников являются нашим главным приоритетом, - такое объяснение появилось на официальной странице блюзмена в социальных сетях.

При этом Эрик Клэптон сразу же назвал время и место будущей встречи с российскими поклонниками. Его концерты должны состояться в 2021 году: 20 июня в "Ледовом дворце" Санкт-Петербурга, а 22 и 23 июня - в столичном зале "Крокус Сити Холл".

По заявлению организаторов, все проданные билеты будут действительны и год спустя.