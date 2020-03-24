ФИНА решит судьбу чемпионата мира-2021 в Фукуоке

Буквально час спустя после сообщения о переносе Игр XXII Олимпиады в Токио на 2021 год Международная федерация плавания (ФИНА) выступила с официальным заявлением.

Полностью поддерживая решение о переносе летних Игр, ФИНА заглядывает еще дальше. Ведь чемпионат мира по водным видам спорта должен состояться в 2021 году в японской Фукуоке. Стремясь обезопасить спортсменов от любых возможных рисков, ФИНА берет на себя обязательство тщательно и с исключительной гибкостью следить за развитием возникшей в мире ситуации вместе с японскими коллегами - хозяевами одного из крупнейших мировых первенств.

Это, конечно, не означает, что проведение чемпионата мира по водным видам спорта 2021 года ставится под сомнение. Но твердо показывает, что ФИНА готова к любому повороту непредсказуемых событий.