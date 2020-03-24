Глава федерации скалолазания России поддержал перенос Олимпиады

- Олимпийские игры в Токио должны стать запоминающимся дебютом для скалолазания и праздником для всего мирового спортивного сообщества. Трудно представить это в условиях карантина. Аргументы МОК нам понятны. Безопасность и здоровье участников и зрителей превыше всего. Мы солидарны в этом вопросе.

Мы хотели, чтобы главной новостью Олимпиады в Токио было скалолазание, а не коронавирус. И много лет спустя, вспоминая её, все говорили бы - "это та самая, на которой впервые было скалолазание". Мы ждали своего дебюта в 2020-м, но скалолазанию суждено взойти на Олимп на год позже.

Олимпийские игры - важнейшее спортивное событие. Они создаются благодаря усилиям тысяч людей на протяжении большого времени. Этот маховик начинает раскручиваться за несколько лет. И приостановить его в короткие сроки также непросто. До предполагаемого начала игр пять месяцев. За это время многое может измениться, ситуация, связанная с коронавирусом, может и должна стабилизироваться. Все страны прикладывают усилия для этого. Однако принимать решения нужно было уже сейчас. Лучше сделать это заблаговременно. В марте во время изменений сроков проведения чемпионата Европы по скалолазанию в Москве мы сами, как организаторы, испытали на себе, что такое перенос соревнований в самом разгаре их подготовки.

В нашем виде спорта, как и в ряде других, ещё не завершена олимпийская квалификация. Перенос Игр на 2021 год позволит провести все отборочные мероприятия без спешки. А международные и национальные федерации сразу после того, как ситуация стабилизируется, смогут переверстать календари, сохранив в них максимально возможное количество турниров.

Для спортсменов подготовка к Играм является длительным и трудозатратным процессом. В последние недели мы видим, что из-за карантина временно закрываются муниципальные и частные скалодромы, что сокращает возможности для тренировок и подготовки. Повсеместно отменяются и переносятся соревнования - от международных до региональных, которые для многих были этапом подготовки к отборочным мероприятиям. В этих условиях сложно подготовиться в стартам в лучшем виде.

Для скалолазов грядущая Олимпиада должна стать особой - мы ждём дебюта нашего спорта на арене, где гордо реет флаг с пятью кольцами. Ждём с 2016 года, когда была определена программа турнира. Мы готовы подождать дебют ещё год, главное, чтобы его увидело максимальное количество людей и чтобы для каждого он стал праздником!, - цитирует Бычкова пресс-служба ФСР.