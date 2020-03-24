Годовщина крушения самолета Germanwings пройдет без родственников

Ровно пять лет тому назад 24 марта 2015 года самолет авиакомпании Germanwings рейс 4U9525 из Барселоны в Дюссельдорф пропал с радаров наземных служб. На борту находились 150 человек разных национальностей. Они никогда не добрались до места назначения. Машина разбилась над французскими Альпами вблизи города Верне. В этом году церемония в память о погибших пройдет без их родственников в связи с коронавирусом, сообщает портал телеканала ZDF.de.

По данным местной администрации, приезд во Францию родственников жертв авиакатастрофы из Германии, Испании и других стран отменен. Мэры двух муниципалитетов Верне возложили венки на месте крушения машины и минутой молчания почтили память погибших.

Следствие установило, что причиной падения машины в горах стали преднамеренные действия второго пилота Андреаса Любица. Он скрывал от работодателя, что имел проблемы с психикой и принимал сильнодействующие лекарственные препараты.

"Боль оживает как никогда сильно особенно в годовщину трагедии", - сказал адвокат сорока родственников Эльмар Гимулла. По его словам, некоторые научились жить с потерей, другие не выдержали и не могут вернуться к повседневной жизни. Авиаперевозчик Lufthansa не доставит в этом году на место трагедии жителей Германии.

Гимулла также сообщил, что 6 мая в окружном суде Эссена состоится процесс о компенсации за боль и страдание родственникам погибших, 72 из которых были немецкими гражданами. Концерн Lufthansa заплатил 25 000 евро за моральный ущерб и дополнительно 10000 евро близким родственникам, таким как отец и мать.

Адвокат полагает, что выплаты должны быть, по крайней мере, вдвое больше.