Постановление правительства Хабаровского края от 23 марта 2020 года № 87-пр "Об отдельных вопросах, связанных с принятием мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В целях организации деятельности членов Правительства края, органов исполнительной власти края, структурных подразделений аппарата Губернатора и Правительства края в связи с необходимостью принятия мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - коронавирусная инфекция) Правительство края постановляет:

1. Отменить запланированные служебные командировки на территории иностранных государств членов Правительства края, государственных гражданских служащих края, лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы края, в органах исполнительной власти края и структурных подразделениях аппарата Губернатора и Правительства края.

Установить, что служебные командировки на территории иностранных государств осуществляются по поручению Губернатора края

2. Приостановить проведение мероприятий по профессиональному развитию государственных гражданских служащих органов исполнительной власти края, аппарата Губернатора и Правительства края, предусмотренных Планом мероприятий по профессиональному развитию государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Хабаровского края, аппарата Губернатора и Правительства Хабаровского края на 2020 год, утвержденным распоряжением Губернатора Хабаровского края от 31 декабря 2019 г. № 706-р.

3. Членам Правительства края, руководителям органов исполнительной власти края, структурных подразделений аппарата Губернатора и Правительства края:

воздержаться от служебных командировок на территории Российской Федерации, а также от направления в них государственных гражданских служащих края, лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы края, возглавляемых (курируемых) органов исполнительной власти края, структурных подразделений аппарата Губернатора и Правительства края (далее - работники), за исключением служебных командировок, вызванных крайней необходимостью, заменив их сеансами видеоконференцсвязи;

исключить свое участие, а также участие работников в мероприятиях с иностранными гражданами;

осуществлять проведение массовых мероприятий, деловых мероприятий (совещаний, заседаний коллегиальных совещательных и консультативных органов, рабочих групп и др.) в режиме видеоконференцсвязи или с минимальным количеством приглашенных, за исключением мероприятий, носящих неотложный характер;

не допускать нахождение работников с симптомами простудных заболеваний (повышенная температура тела, кашель и др.) на рабочем месте, организовать ведение учета данных работников;

рассмотреть возможность организации удаленного доступа к информационным ресурсам органов исполнительной власти края, структурных подразделений аппарата Губернатора и Правительства края для выполнения работниками должностных (служебных) обязанностей при режиме самоизоляции;

применять Методические рекомендации по режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государства, разработанные Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и размещенные на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (https://rosmintrud.ru).

4. Членам Правительства края, руководителям органов исполнительной власти края, структурных подразделений аппарата Губернатора и Правительства края, работникам:

в случае появления любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

при возвращении из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, передавать сведения о местах и датах пребывания на территориях этих стран, дате возвращения, контактную информацию на "горячую линию" министерства здравоохранения Хабаровского края по круглосуточному телефону 8-(4212)-40-22-01;

осуществлять самоизоляцию на дому на срок 14 календарных дней со дня возвращения из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, о чем не позднее дня возвращения в Российскую Федерацию из данных стран информировать представителя нанимателя (работодателя) посредством направления письма на рабочий адрес электронной почты и (или) посредством факсимильной связи с указанием мест и дат пребывания на территориях этих стран, даты возвращения, и в день возвращения в Российскую Федерацию обращаться самостоятельно в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2020 г. № 294 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособии по временной нетрудоспособности в случае карантина", в Фонд социального страхования Российской Федерации с заявлением о выдаче электронного листка нетрудоспособности;

при планировании отпусков воздержаться от посещения стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, информировать кадровые подразделения о местах проведения отпуска, маршруте следования.

Губернатор, Председатель Правительства края С.И.Фургал







