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24.03.2020 15:31
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Биологи выяснили, на каком языке общаются кальмары

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Кальмары Гумбольдта, обитающие на большой глубине в водах Тихого океана охотятся за добычей стаями, двигаясь с исключительной точностью и никогда не сталкиваясь друг с другом. Ученые предположили, что в глубоководном полумраке моллюски используют для общения язык световых сигналов.

Подробности этого исследования приведены на сайте Стэнфордского университета, а полностью результаты эксперимента опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Фото: iStock
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Ведущий автор исследования Бенджамин Баффорд пояснил, что многие виды кальмаров обитают на мелководье и не имеют биологических особенностей, позволяющих им общаться на "световом языке" - пигментосодержащих и светоотражающих клеток. Для крупных хищных кальмаров Гумбольдта - их длина достигает почти 2 метров - эта способность стала ключевым эволюционным преимуществом, позволившим покорить глубины океана.

Изучить поведение кальмаров Гумбольдта в неволе практически невозможно, поэтому для подтверждения своей гипотезы ученые использовали подводные беспилотники. Изучая сделанные снимки биологи заметили, что поведение кальмаров менялось в зависимости от того, сколько их сородичей находилось в непосредственной близости. Оказалось, что действия зависели не от поз соседних моллюсков, а от световых красно-белых сигналов, которые они подают.

Некоторые биолюминисцентные паттерны были достаточно очевидны: к примеру, один кальмар явно сигнализировал другому, что эта добыча - его. Однако ученые говорят, что делать выводы о расшифровке этого языка моллюсков пока рано.

Биологи планируют продолжить свои наблюдения и разработать кибер-кальмара. Если удастся запрограммировать его световое поведение и запустить в стаю сородичей, то можно будет изучить на практике, как кальмары реагируют на те или иные световые сигналы.

"Изучение поведения глубоководных обитателей полезно для понимания того, как живое может адаптироваться к существованию в неприспособленной для жизни среде. Это также показывает нам, какие стратегии могут быть использованы для выживания в экстремальных условиях на нашей планете", - пояснил Бенджамин Баффорд.

Общество Наука Общество Природа

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