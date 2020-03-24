Распоряжение губернатора Камчатского края от 23 марта 2020 года № 303-р

В целях недопущения распространения на территории Камчатского края коронавирусной инфекции (2019-nCov)

1. Запретить с 23 марта 2020 года командирование лиц, замещающих государственные должности Камчатского края, и государственных гражданских служащих Камчатского края в служебные командировки за пределы Российской Федерации.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, а также всем работодателям, осуществляющим деятельность на территории Камчатского края, запретить с 23 марта 2020 года командирование своих работников в служебные командировки за пределы Российской Федерации.

3. Руководителям исполнительных органов государственной власти Камчатского края, органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, а также всем работодателям, осуществляющим деятельность на территории Камчатского края, рекомендовать своим работникам воздержаться от выезда за пределы Российской Федерации с целью отдыха в периода нахождения в отпуске до стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией (2019-nCov).

4. Рекомендовать жителям Камчатского края воздержаться от выезда за пределы Российской Федерации о стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией (2019-nCov).

Губернатор Камчатского края В.И.Илюхин







