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24 марта 2020 г.

Распоряжение губернатора Камчатского края от 23 марта 2020 года № 303-р

Дата подписания 23 марта 2020 г.
Опубликован 24 марта 2020 г.

В целях недопущения распространения на территории Камчатского края коронавирусной инфекции (2019-nCov)

1. Запретить с 23 марта 2020 года командирование лиц, замещающих государственные должности Камчатского края, и государственных гражданских служащих Камчатского края в служебные командировки за пределы Российской Федерации.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, а также всем работодателям, осуществляющим деятельность на территории Камчатского края, запретить с 23 марта 2020 года командирование своих работников в служебные командировки за пределы Российской Федерации.

3. Руководителям исполнительных органов государственной власти Камчатского края, органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, а также всем работодателям, осуществляющим деятельность на территории Камчатского края, рекомендовать своим работникам воздержаться от выезда за пределы Российской Федерации с целью отдыха в периода нахождения в отпуске до стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией (2019-nCov).

4. Рекомендовать жителям Камчатского края воздержаться от выезда за пределы Российской Федерации о стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией (2019-nCov).

Губернатор Камчатского края В.И.Илюхин



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