Корпус морской пехоты США лишится танков

Корпус морской пехоты США в ближайшие 10 лет ждет масштабная трансформация, в результате которой этот род войск полностью лишится танков, а количество тяжелой артиллерии будет сведено к минимуму. Вместо них упор будет сделан на мобильных ракетных комплексах и всевозможных беспилотных аппаратах.

Как сообщает The Drive, подробности плана озвучил командующий Корпусом морской пехоты генерал Дэвид Бергер. Он намерен сократить численность подведомственных ему сил примерно со 189 тысяч человек до 170 тысяч. Генерал хочет избавиться от всех семи танковых подразделений, а также флота, необходимого для их транспортировки. Парк бронетехники будет ограничен колесными бронетранспортерами LAV-25 и боевыми машинами-амфибиями (Amphibious Combat Vehicle, ACV). В ближайшие годы последние вытеснят гусеничные десантные машины (AAV).

Общее количество батарей 155-миллиметровых гаубиц снизится с 21 до 5. Число эскадрилий истребителей останется прежним - 18, однако размер каждой сократится с 16 до 10 самолетов. Сокращения ожидаются и по вертолетному парку.

Вместе с тем Бергер хочет утроить количество ракетно-артиллерийских единиц наземного базирования и противотанковых ракетных подразделений с 7 до 21. В частности речь идет о реактивных системах залпового огня M142 (HIMARS), которые планируется использовать под пуски противокорабельных ракет и квазибаллистических ракет малой дальности. Корпус также намерен обзавестись наземными установками, способными запускать крылатые ракеты "Томагавк". Беспилотная авиация морской пехоты расширится с трех до шести эскадрилий.

Планируя военные кампании будущего, морские пехотинцы не рассчитывают, что смогут проводить операции по крупномасштабному противостоянию серьезному противнику, такому как Китай. Он имеет в своем арсенале массу средств дальнего поражения, в том числе противокорабельные и зенитные ракеты, гиперзвуковое оружие и так далее. Все это вынуждает крупные десантные корабли действовать все дальше и дальше от реальных целей, что ограничивает возможности Корпуса морской пехоты в его нынешней конфигурации.

Поэтому акцент будет сделан на компактных, мобильных и менее заметных группах, которые при поддержки воздушных и надводных беспилотников смогут брать под контроль небольшие острова и быстро создать передовые оперативные базы. При необходимости они смогут почти мгновенно менять локацию, тем самым запутывая потенциального противника.