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24 марта 2020 г.

Распоряжение главы Республики Крым от 24 марта 2020 года № 142-рг "О задействовании региональной системы оповещения и информирования населения Республики Крым"

Дата подписания 24 марта 2020 г.
Опубликован 24 марта 2020 г.

В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым, пунктом 3.4 Положения о системе оповещения и информирования населения Республики Крым, утвержденного постановлением Совета министров Республики Крым от 11 марта 2015 года № 98:

Задействовать региональную систему оповещения и информирования населения Республики Крым с включением стоек циркулярного вызова, электросирен, радиотрансляционных узлов и передачей информации на всей территории Республики Крым 26 марта 2020 года.

Глава Республики Крым С.Аксенов



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