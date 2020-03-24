Распоряжение главы Республики Крым от 24 марта 2020 года № 142-рг "О задействовании региональной системы оповещения и информирования населения Республики Крым"

В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым, пунктом 3.4 Положения о системе оповещения и информирования населения Республики Крым, утвержденного постановлением Совета министров Республики Крым от 11 марта 2015 года № 98:

Задействовать региональную систему оповещения и информирования населения Республики Крым с включением стоек циркулярного вызова, электросирен, радиотрансляционных узлов и передачей информации на всей территории Республики Крым 26 марта 2020 года.

Глава Республики Крым С.Аксенов







