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24.03.2020 11:00
Рубрика: В мире

Лига арабских государств отмечает 75 лет со дня создания

Текст: Лейла Зеленкова

Сегодня отмечает юбилей одна из авторитетнейших международных организаций - Лига арабских государств (ЛАГ). Юбилейный саммит был отложен из-за коронавируса, и генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абуль Гейт поздравил организацию с семидесятипятилетием на официальном сайте организации.

Фото: Минобороны РФ
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По словам Абуль Гейта, на современном этапе арабское национальное единство должно помочь преодолеть проблемы мирового кризиса. Генсек ЛАГ отметил, что арабский мир сталкивается с "серьезными проблемами и беспрецедентными вызовами существованию" отдельных стран, которые не в состоянии противостоять этим угрозам в одиночку. "Арабским странам по-прежнему нужна всеобъемлющая концепция арабской национальной безопасности, необходима реформа проведения совместный действий, другого альтернативного ЛАГ института со специализированными советами, механизмами и инструментами для координации сотрудничества - попросту нет", - подчеркнул Абуль Гейт.

Он также призвал к консолидации, и обратился с призывом сделать все возможное для прекращения военных конфликтов в Сирии, Ливии и Йемене.

Лига Арабских Государств была сформирована 22 марта 1945 года Сирией, Ливаном, Трансиорданией, Ираком и Египтом. Позднее к организации присоединились Саудовская Аравия и Северный Йемен. Последней страной, вступившей в ЛАГ, стали Коморские острова в 1993 году. Сегодня, Лига объединяет 22 страны.

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