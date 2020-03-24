Медведев призвал губернаторов возглавлять региональные отделения "ЕР"

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев выступил за то, чтобы губернаторы возглавляли региональные отделения партии.

Во вторник Медведев провел совещание с кандидатами на должности секретарей региональных отделений "Единой России". "Мы не форсировали раньше эти процессы, и очень часто у нас должность губернатора и должность секретаря регионального отделения были разными", - напомнил он. Но сейчас, чтобы добиться максимального эффекта в помощи стране и людям, важно объединить государственные и партийные возможности.

"Я думаю, что вот этим нам нужно прежде всего руководствоваться при принятии решений в отношении того, чтобы коллеги высшие должностные лица субъектов одновременно замещали должность секретаря регионального отделения, то есть занимались партийной работой", - пояснил Медведев.