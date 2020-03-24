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24.03.2020 16:48
Рубрика: Власть

Медведев призвал губернаторов возглавлять региональные отделения "ЕР"

Текст: Айсель Герейханова

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев выступил за то, чтобы губернаторы возглавляли региональные отделения партии.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Во вторник Медведев провел совещание с кандидатами на должности секретарей региональных отделений "Единой России". "Мы не форсировали раньше эти процессы, и очень часто у нас должность губернатора и должность секретаря регионального отделения были разными", - напомнил он. Но сейчас, чтобы добиться максимального эффекта в помощи стране и людям, важно объединить государственные и партийные возможности.

"Я думаю, что вот этим нам нужно прежде всего руководствоваться при принятии решений в отношении того, чтобы коллеги высшие должностные лица субъектов одновременно замещали должность секретаря регионального отделения, то есть занимались партийной работой", - пояснил Медведев.

Власть Работа власти Регионы Партии "Единая Россия"

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