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24.03.2020 18:12
Рубрика: Культура

Минкомсвязь просит ТВ временно расширить образовательный контент

Текст: Юлия Кривошапко

Минкомсвязь РФ обратилась к федеральным телеканалам первого и второго мультиплексов с предложением рассмотреть возможность увеличения доли познавательного, образовательного и культурного контента в эфире. Об этом шла речь на совещании, которое провел замглавы ведомства Алексей Волин.

Фото: Пресс-служба Министерства просвещения
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"Из-за перехода на дистанционное обучение школьники проводят больше времени дома. Многие из них находятся в дневное время без родителей и сами организуют свой досуг", - отметил замминистра, аргументируя необходимость расширения образовательного и познавательного контента.

Договоренность об этом уже достигнута с руководством "Общественного телевидения России".

В первый и второй мультиплексы помимо ОТР входят Первый канал, "России 1", "Матч ТВ", НТВ, Пятый канал, "Россия К", "Россия 24", телеканал "Карусель", "ТВ Центр", а также "Рен ТВ", телеканалы "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ и "Муз-ТВ".

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