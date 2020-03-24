Минкомсвязь просит ТВ временно расширить образовательный контент

Минкомсвязь РФ обратилась к федеральным телеканалам первого и второго мультиплексов с предложением рассмотреть возможность увеличения доли познавательного, образовательного и культурного контента в эфире. Об этом шла речь на совещании, которое провел замглавы ведомства Алексей Волин.

"Из-за перехода на дистанционное обучение школьники проводят больше времени дома. Многие из них находятся в дневное время без родителей и сами организуют свой досуг", - отметил замминистра, аргументируя необходимость расширения образовательного и познавательного контента.

Договоренность об этом уже достигнута с руководством "Общественного телевидения России".

В первый и второй мультиплексы помимо ОТР входят Первый канал, "России 1", "Матч ТВ", НТВ, Пятый канал, "Россия К", "Россия 24", телеканал "Карусель", "ТВ Центр", а также "Рен ТВ", телеканалы "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ и "Муз-ТВ".