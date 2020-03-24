Цели понятны - политическое давление и перенос внимания избирателей ради успеха на выборах.

В репортаже The Daily Beast сослался на слова одного из чиновников США, который отметил, что от них требуют "всеми возможными способами распространять информацию о том, что все завязано на Китае".

Подобные действия некоторых политиков Соединенных Штатов вызывают критику подавляющего большинства людей в международном сообществе. Специальный корреспондент ООН Тендауи Ачиуми 23 марта отметил, что попытка связать какое-то заболевание с конкретной страной или нацией является безответственной и вызывает беспокойство.

22 марта в ходе интервью журналу Science руководителя Института аллергических и инфекционных заболеваний Национального института здоровья США Энтони Фаучи спросили, будет ли он называть новый коронавирус "китайским вирусом", как это делает Трамп. Эксперт ответил: "Никогда".

Все люди остро реагируют на несправедливость, поэтому попытка США облить Китай грязью неосуществима. Как отмечается в комментарии, сейчас осуществляется другой план, который должен внести раздор между Китаем и остальным миром. Госсекретарь США Майк Помпео в ходе интервью телекомпании Fox намеренно попытался вбить клин в отношения Китая и Италии. А председатель комиссии по торговле Белого дома Петер Наварро заявил, что, оказывая гуманитарную помощь другим государствам, Китай осуществляет некую "пропаганду".

Американские политики оказывают негативное влияние на международное сотрудничество в противоэпидемической борьбе. На деле Китай, если и намерен с кем-то тягаться, так только с вирусом. Как отметил бывший заместитель министра экономического развития Италии Мишель Герачи, "окно возможностей" международной медицинской помощи открыто для всех. Воспользовались ли США этим "окном возможности"? Наоборот - когда Италия переживает тяжелейшие дни и столкнулась с крайним дефицитом противоэпидемических средств, американские военные вывезли из Италии 500 тысяч тампонов, которые используются для взятия анализов при проведении тестов на коронавирус. Белый дом также попытался получить эксклюзивные права на вакцину от коронавируса, которую разрабатывают немецкие ученые.

В момент эпидемии Китай не только борется с вирусом в своей стране, но и предоставляет максимальную помощь другим государствам и регионам. Нравственный и ответственный подход страны завоевал высокую оценку международного сообщества. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на днях поблагодарила Китай за помощь и заявила, что в трудный момент страны должны поддерживать друг друга.

Старший научный сотрудник Сингапурского Института международных отношений Ох Эй Сан считает, что предоставление Китаем помощи другим странам после стабилизации ситуации с COVID-19 внутри страны является хорошим началом глобального противоэпидемического сотрудничества.

Американским политикам следует обращать больше внимания на защиту здоровья американских граждан. Как отмечается в статье старшего научного сотрудника Йельского университета Стивена Роуча, у США уже нет времени для самодовольства, и если они не ускорят шаги, то жертв будет еще больше.