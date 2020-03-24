Мир высоко оценил подход Китая к борьбе с эпидемией

Новости

Оперштаб поручил вывезти украинцев и россиян на родину спецпоездом 20:40
РПЦ может ограничить доступ прихожан на богослужения в храмы 20:37
Москвичам уже поступили деньги, обещанные мэром на домашний карантин 20:14
Адвокатам рекомендовали просить об освобождении из СИЗО пожилых обвиняемых 20:11
Чемпионат Германии по футболу возобновится не ранее 30 апреля 20:04
Выпуск Opel, Peugeot и Citroеn в Калуге приостановят в апреле 20:00
Карантин в Индии угрожает рынку лекарств США и всего мира 19:43
Юрист рассказал, чем карантин отличается от самоизоляции 19:29
В Индии объявили всеобщий карантин на 21 день 19:20
Кадыров прокомментировал первый случай коронавируса в Чечне 19:06
Вагон поезда эвакуировали из-за шутки белгородца о коронавирусе 19:00
Нижегородского фитнес-тренера уволили за насмешки над весом клиентки 18:57
ОКР поддержал решение МОК о переносе Олимпиады на 2021 год 18:40
Умер создатель Астерикса и Обеликса Альбер Удерзо 18:35
Португалия разработала собственную тест-систему на коронавирус 18:32
На Кубе госпитализирована еще одна россиянка с коронавирусом 18:24
Беларусь и Вологодская область обсудили перспективы сотрудничества 18:24
На Кубани и в Адыгее из-за коронавируса временно закрыли мечети 18:18
Самый кассовый фильм 2020 года выйдет онлайн раньше запланированного 18:15
Минкомсвязь просит ТВ временно расширить образовательный контент 18:12
МИД РФ и посольства информируют россиян о вариантах возвращения домой 18:12
"Адмирал Касатонов" будет следить за подлодками на госиспытаниях 18:12
Дракон из "Игры престолов" появился в "Мире Дикого Запада" 18:07
Румас предложил плотнее координировать в СГ меры по коронавирус 18:04
Исторический и Пушкинский музеи ожидают миллионные убытки 18:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как правильно дезинфицировать гаджеты
Как правильно дезинфицировать гаджеты
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Школа онлайн: дети, родители, учителя"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Школа онлайн: дети, родители, учителя"
24.03.2020 19:38
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Мир высоко оценил подход Китая к борьбе с эпидемией

Американский информационный веб-сайт The Daily Beast опубликовал "внутренние" сообщения чиновников США. Из них весь мир узнал о том, что Соединенные Штаты постоянно пытаются опорочить Китай, используя государственную машину, пишет в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Цели понятны - политическое давление и перенос внимания избирателей ради успеха на выборах.

В репортаже The Daily Beast сослался на слова одного из чиновников США, который отметил, что от них требуют "всеми возможными способами распространять информацию о том, что все завязано на Китае".

Подобные действия некоторых политиков Соединенных Штатов вызывают критику подавляющего большинства людей в международном сообществе. Специальный корреспондент ООН Тендауи Ачиуми 23 марта отметил, что попытка связать какое-то заболевание с конкретной страной или нацией является безответственной и вызывает беспокойство.

22 марта в ходе интервью журналу Science руководителя Института аллергических и инфекционных заболеваний Национального института здоровья США Энтони Фаучи спросили, будет ли он называть новый коронавирус "китайским вирусом", как это делает Трамп. Эксперт ответил: "Никогда".

Все люди остро реагируют на несправедливость, поэтому попытка США облить Китай грязью неосуществима. Как отмечается в комментарии, сейчас осуществляется другой план, который должен внести раздор между Китаем и остальным миром. Госсекретарь США Майк Помпео в ходе интервью телекомпании Fox намеренно попытался вбить клин в отношения Китая и Италии. А председатель комиссии по торговле Белого дома Петер Наварро заявил, что, оказывая гуманитарную помощь другим государствам, Китай осуществляет некую "пропаганду".

Американские политики оказывают негативное влияние на международное сотрудничество в противоэпидемической борьбе. На деле Китай, если и намерен с кем-то тягаться, так только с вирусом. Как отметил бывший заместитель министра экономического развития Италии Мишель Герачи, "окно возможностей" международной медицинской помощи открыто для всех. Воспользовались ли США этим "окном возможности"? Наоборот - когда Италия переживает тяжелейшие дни и столкнулась с крайним дефицитом противоэпидемических средств, американские военные вывезли из Италии 500 тысяч тампонов, которые используются для взятия анализов при проведении тестов на коронавирус. Белый дом также попытался получить эксклюзивные права на вакцину от коронавируса, которую разрабатывают немецкие ученые.

В момент эпидемии Китай не только борется с вирусом в своей стране, но и предоставляет максимальную помощь другим государствам и регионам. Нравственный и ответственный подход страны завоевал высокую оценку международного сообщества. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на днях поблагодарила Китай за помощь и заявила, что в трудный момент страны должны поддерживать друг друга.

Старший научный сотрудник Сингапурского Института международных отношений Ох Эй Сан считает, что предоставление Китаем помощи другим странам после стабилизации ситуации с COVID-19 внутри страны является хорошим началом глобального противоэпидемического сотрудничества.

Американским политикам следует обращать больше внимания на защиту здоровья американских граждан. Как отмечается в статье старшего научного сотрудника Йельского университета Стивена Роуча, у США уже нет времени для самодовольства, и если они не ускорят шаги, то жертв будет еще больше.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин примет участие в саммите G20 по борьбе с коронавирусом
Собянин предложил распространить карантин для пожилых по стране
Минздрав запустил электронный портал по коронавирусу
В России выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом
Дело сахалинских студентов передано в центральный аппарат СК России