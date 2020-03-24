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24 марта 2020 г.

Закон Московской области от 24 марта 2020 года № 37/2020-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в периоды функционирования органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режимах повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, действия ограничительных мероприятий (карантина), вводимых в случае угрозы возникновения и (или) распространения инфекционных заболеваний на территории Московской области"

Дата подписания 24 марта 2020 г.
Опубликован 24 марта 2020 г.

Принят постановлением Московской областной Думы от 24.03.2020 № 4 / 112-П

Статья 1

В периоды функционирования органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режимах повышенной готовности, чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального характера, действия ограничительных мероприятий (карантина), вводимых в случае угрозы возникновения и (или) распространения инфекционных заболеваний на территории Московской области. Губернатор Московской области принимает решения о предоставлении временных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, а также о порядке их предоставления.

В целях предоставления временных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств бюджета Московской области Губернатор Московской области вправе принять решение об изменении или приостановлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, предоставленных до введения функционирования органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режимах повышенной готовности, чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального характера, ограничительных мероприятий (карантина), вводимых в случае угрозы возникновения и (или) распространения инфекционных заболеваний на территории Московской области.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев



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