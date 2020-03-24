НКР: При кредитном шоке банки понесут убыток 0,9 трлн рублей, но устоят

Новости

Доктор Рошаль назвал борьбу с коронавирусом репетицией биологической войны 00:32
Джонсон объявил в Великобритании карантин 00:32
Стало известно, на каких условиях Россия поставит нефть Беларуси 00:19
В Госдуме призвали независимые АЗС не сеять панику из-за цен на бензин 23.03.2020
Рамзан Кадыров временно запретил в Чечне проведение свадеб 23.03.2020
Найден способ поддержать мышечный тонус без физической активности 23.03.2020
Источник в МОК: Слова Паунда о переносе ОИ-2020 - его личное мнение 23.03.2020
Нидерланды продлили запрет на массовые мероприятия до 1 июня 23.03.2020
Подтверждена своевременная доставка товаров первой необходимости 23.03.2020
УЕФА отложил на неопределенный срок финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы 23.03.2020
Мадридский торгово-развлекательный комплекс превратили в морг 23.03.2020
Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора 23.03.2020
МВФ: Международную экономику ждет рецессия 23.03.2020
Член МОК: Решение о переносе Олимпиады в Токио уже принято 23.03.2020
ВОЗ зафиксировала ускорение распространения коронавируса 23.03.2020
В Крыму временно закрыт Никитский ботанический сад 23.03.2020
В Подмосковье появились торговые автоматы с гречкой и туалетной бумагой 23.03.2020
Минск: МИД помог вернуться домой почти 3,5 тыс. белорусов 23.03.2020
Вернувшихся из Британии дагестанских школьников отправили в карантин 23.03.2020
Под Новгородом нашли останки советского летчика со странными погонами 23.03.2020
ЕС приостановил действие базового документа зоны евро 23.03.2020
Евродепутат протестует против пандемии неонацизма в Латвии 23.03.2020
В Петербурге введут упрощенный порядок госзакупок 23.03.2020
Посольство выясняет ситуацию вокруг задержанной в Черногории россиянки 23.03.2020
Министр ЖКХ Крыма освобожден от должности 23.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети с 23 по 29 марта
Что не пропустить по ТВ и в Сети с 23 по 29 марта
Как меняется российская судебная система
Как меняется российская судебная система
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
24.03.2020 00:00
Рубрика: Экономика

НКР: При кредитном шоке банки понесут убыток 0,9 трлн рублей, но устоят

Текст: Игорь Зубков
При повторении пикового стресса 2008-2009 годов, с падением ВВП на 6-7% за год, российская банковская система понесет убыток на 800-900 млрд руб., однако даже в этом случае сохранит устойчивость: достаточность капитала снизится незначительно (с 13,9 до 13,2%) и будет по-прежнему далека от минимальных нормативных значений.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

К такому выводу пришло кредитное рейтинговое агентство НКР. На опыте кризисов 2008-2009 и 2014-2015 годов оно просчитало три возможных стресс-сценария развития ситуации для банков в этом и 2021 году, допуская, очевидно, что одновременное влияние на экономику пандемии COVID-19 и шокового снижения нефтяных цен может повлечь кратный рост просроченной задолженности.

Фото: REUTERS/Lucas Jackson
МВФ: Международную экономику ждет рецессия

"Как во всём мире, так и в России, финансовые системы и центральные банки подошли к началу 2020 года в гораздо более подготовленном состоянии: накоплены инструментарий и опыт, значительно усовершенствовано регулирование, - отмечает агентство в обзоре "Кредитный шок". Однако банковскому сектору не удастся полностью избежать потерь по кредитному портфелю из-за ожидаемого экономического спада, который, как уже понятно, прежде всего проявится в сфере транспорта, услуг и торговли".

Первый сценарий, с повторением стресса 2008-2009 годов, заставит банки досоздать резервы на возможные потери почти на 3 трлн руб. в течение двух лет, стоимость риска на пике в 2020 году вырастет с 2,3 до 6%. НКР считает этот сценарий маловероятным, равно как и "негативный" сценарий (снижение ВВП на 4% в 2020 году).

Базовый (умеренный) стресс-сценарий агентства предполагает просадку ВВП на 2% в этом году с аналогичным отскоком в следующем, увеличение стоимости риска на пике до 4%, сокращение доналоговой прибыли практически втрое, до 0,7 трлн руб. в 2020 году (если не учитывать эффект перехода на МСФО 9 в 2019 году, то примерно в два раза), однако в целом устойчивость сектора останется без существенных изменений. Более того, в случае стагнации кредитного портфеля и заморозки дивидендных выплат, а также сокращения взвешенных по риску активов достаточность совокупного капитала сектора даже увеличится до 14,8% в 2020 году и 16,3% в 2021-м.

<
Фото: iStock
Экономисты РАН дали прогноз на 2020 год
p>По оценке агентства, базовый сценарий не приведет к сопоставимым с 2009 годом последствиям для банковской системы по ряду причин. С тех пор сильно сократилось валютное кредитование, причем его основная часть предоставляется заёмщикам с валютной выручкой; задолженность банков и компаний перед нерезидентами снизилась более чем в два раза (и в целом долговая нагрузка компаний снизилась); наконец, и банки, и Банк России накопили опыт прохождения кризисов, а значительное количество финансово неустойчивых банков выведены с рынка либо отправлены на санацию.

Экономика Финансы Долги и кредиты Экономика Финансы Банки

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
СК занялся проверкой фейковых и панических новостей про коронавирус
В Кремле опровергли предположения о возможном закрытии Москвы
ВОЗ зафиксировала ускорение распространения коронавируса
На Ставрополье на инфекциониста завели дело за нарушение самоизоляции
Мишустин призвал пожилых россиян по возможности оставаться дома
Как грамотно поменять своего мобильного оператора
Покупателям деревянных домов готовят субсидии