Новичков и уже сидевших могут разрешить держать в одной колонии-поселении

"Инициатива позволит повысить шансы граждан, впервые осужденных за нетяжкие преступления или преступления, совершенные по неосторожности, на направление в колонию-поселение в пределах своего региона, - сообщил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Поправки в Уголовно-исполнительный кодекс смягчают правило, требующее раздельного содержания так называемых "первоходов" (лиц, впервые оказавшихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы) и тех, кто отбывает наказание не в первый раз".

По его словам, такое правило введено для того, чтобы оградить от влияния криминала тех, кто хоть и оступился в жизни, но не является закоренелым уголовником. Однако в силу строгого соблюдения правила нередко осужденные за нетяжкие преступления направляются отбывать срок в другие регионы, что затрудняет поддержание их социальных связей и, соответственно, ресоциализацию после освобождения.

По его словам, нередко в одном регионе располагается одна колония-поселение. По данным Федеральной службы исполнения наказаний на 1 марта, в 121 колонии-поселении отбывало наказание 32 тысячи 798 человек. На практике при наличии свободных мест в колониях своего региона осужденные направляются в другие регионы, потому что местная колония не подходит по категории. Допустим, человек осужден впервые, а в ней сидят уже те, кто не первый раз оказался в местах лишения свободы.

Между тем, Госдума уже приняла в трех чтениях закон, повышающий шансы осужденных отбывать срок в регионе, где живут они сами или их близкие родственники. Эта мера нужна для того, чтобы человек не терял свои социальные связи. Но, скажем, если колония-поселение в нужном регионе не будет подходить ему по категории, могут возникнуть проблемы.

Поэтому предлагается разрешить содержать в пределах одной колонии-поселении впервые осужденных за нетяжкие преступления и неосторожные преступления вместе с теми, кто оказался в местах лишения свободы не в первый раз, но осуждены за преступления, совершенные по неосторожности.

Как рассказывает Владимир Груздев, проживать и трудиться "первоходы" и те, кто не впервые оказался в местах лишения свободы, будут отдельно. Тюремное ведомство минимизирует возможности пересечения осужденных разных категорий, это достигается и с помощью архитектурно-планировочных решений, и введения разного графика для таких осужденных.