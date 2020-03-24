Обвинения Китая со стороны Трампа противоречат фактам

Новости

Оперштаб поручил вывезти украинцев и россиян на родину спецпоездом 20:40
РПЦ может ограничить доступ прихожан на богослужения в храмы 20:37
Москвичам уже поступили деньги, обещанные мэром на домашний карантин 20:14
Адвокатам рекомендовали просить об освобождении из СИЗО пожилых обвиняемых 20:11
Чемпионат Германии по футболу возобновится не ранее 30 апреля 20:04
Выпуск Opel, Peugeot и Citroеn в Калуге приостановят в апреле 20:00
Карантин в Индии угрожает рынку лекарств США и всего мира 19:43
Юрист рассказал, чем карантин отличается от самоизоляции 19:29
В Индии объявили всеобщий карантин на 21 день 19:20
Кадыров прокомментировал первый случай коронавируса в Чечне 19:06
Вагон поезда эвакуировали из-за шутки белгородца о коронавирусе 19:00
Нижегородского фитнес-тренера уволили за насмешки над весом клиентки 18:57
ОКР поддержал решение МОК о переносе Олимпиады на 2021 год 18:40
Умер создатель Астерикса и Обеликса Альбер Удерзо 18:35
Португалия разработала собственную тест-систему на коронавирус 18:32
На Кубе госпитализирована еще одна россиянка с коронавирусом 18:24
Беларусь и Вологодская область обсудили перспективы сотрудничества 18:24
На Кубани и в Адыгее из-за коронавируса временно закрыли мечети 18:18
Самый кассовый фильм 2020 года выйдет онлайн раньше запланированного 18:15
Минкомсвязь просит ТВ временно расширить образовательный контент 18:12
МИД РФ и посольства информируют россиян о вариантах возвращения домой 18:12
"Адмирал Касатонов" будет следить за подлодками на госиспытаниях 18:12
Дракон из "Игры престолов" появился в "Мире Дикого Запада" 18:07
Румас предложил плотнее координировать в СГ меры по коронавирус 18:04
Исторический и Пушкинский музеи ожидают миллионные убытки 18:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как правильно дезинфицировать гаджеты
Как правильно дезинфицировать гаджеты
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Школа онлайн: дети, родители, учителя"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Школа онлайн: дети, родители, учителя"
24.03.2020 19:23
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Обвинения Китая со стороны Трампа противоречат фактам

Журнал Американской ассоциации содействия развитию науки Science опубликовал эксклюзивное интервью с руководителем Института аллергических и инфекционных заболеваний Национального института здоровья США Энтони Фаучи, который в последнее время неоднократно давал методические рекомендации Белому дому и Дональду Трампу в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: предоставлено Медиакопрорацией Китая

В интервью эксперт затронул спорные высказывания администрации Трампа по поводу коронавируса. Недавно Трамп выразил мнение о том, что властям Китая надо было за 3-4 месяца предупредить США о последствиях распространения коронавируса. Фаучи отметил, что он сразу же обратился к некоторым чиновникам, пояснив, что эти высказывания противоречат логике.

- Этот срок означает, что предупреждать надо было еще в сентябре прошлого года, то есть до начала эпидемии в Китае, - сказал Фаучи. По его мнению, подчиненные должны были предупредить Трампа, что нужно быть осторожным в подобных высказываниях.

Когда Фаучи спросили, будет ли он называть новый коронавирус "китайским вирусом", как это делает Дональд Трамп, эксперт ответил: "Никогда".

Энтони Фаучи одобрил противоэпидемические усилия Китая. Он считает, что Соединенные Штаты должны последовать китайскому опыту в таких аспектах, как проверка температуры у покупателей супермаркетов и магазинов. Эксперт сказал, что он намерен дать свои подробные рекомендации на предстоящем заседании рабочей группы по противоэпидемической работе.

В ответ на вопрос, необходим ли карантин для президента, Фаучи отметил, что он предлагает просто соблюдать безопасную дистанцию, однако, по его словам, иногда "невозможно осуществить невозможное". Как правило, на пресс-конференциях Трампа всегда окружает не менее 10 человек, а перед ним в зале находится большая группа журналистов.

В комментарии упоминается, что когда во время своей последней пресс-конференции Трамп сообщил угрожающую, но не соответствующую действительности информацию о коронавирусе, как о продукте некоего "заговора", присутствовавший Фаучи в знак несогласия и невозможности возразить просто закрыл лицо рукой.

То, что США оказались абсолютно не готовы к распространению инфекции, необходимо переосмыслить в ближайшем будущем, считает Энтони Фаучи. В то же время эксперт поставил под сомнение неспособность Соединенных Штатов увеличить охват оперативным тестированием на коронавирус.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин примет участие в саммите G20 по борьбе с коронавирусом
Собянин предложил распространить карантин для пожилых по стране
Минздрав запустил электронный портал по коронавирусу
В России выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом
Дело сахалинских студентов передано в центральный аппарат СК России