Обвинения Китая со стороны Трампа противоречат фактам

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В интервью эксперт затронул спорные высказывания администрации Трампа по поводу коронавируса. Недавно Трамп выразил мнение о том, что властям Китая надо было за 3-4 месяца предупредить США о последствиях распространения коронавируса. Фаучи отметил, что он сразу же обратился к некоторым чиновникам, пояснив, что эти высказывания противоречат логике.

- Этот срок означает, что предупреждать надо было еще в сентябре прошлого года, то есть до начала эпидемии в Китае, - сказал Фаучи. По его мнению, подчиненные должны были предупредить Трампа, что нужно быть осторожным в подобных высказываниях.

Когда Фаучи спросили, будет ли он называть новый коронавирус "китайским вирусом", как это делает Дональд Трамп, эксперт ответил: "Никогда".

Энтони Фаучи одобрил противоэпидемические усилия Китая. Он считает, что Соединенные Штаты должны последовать китайскому опыту в таких аспектах, как проверка температуры у покупателей супермаркетов и магазинов. Эксперт сказал, что он намерен дать свои подробные рекомендации на предстоящем заседании рабочей группы по противоэпидемической работе.

В ответ на вопрос, необходим ли карантин для президента, Фаучи отметил, что он предлагает просто соблюдать безопасную дистанцию, однако, по его словам, иногда "невозможно осуществить невозможное". Как правило, на пресс-конференциях Трампа всегда окружает не менее 10 человек, а перед ним в зале находится большая группа журналистов.

В комментарии упоминается, что когда во время своей последней пресс-конференции Трамп сообщил угрожающую, но не соответствующую действительности информацию о коронавирусе, как о продукте некоего "заговора", присутствовавший Фаучи в знак несогласия и невозможности возразить просто закрыл лицо рукой.

То, что США оказались абсолютно не готовы к распространению инфекции, необходимо переосмыслить в ближайшем будущем, считает Энтони Фаучи. В то же время эксперт поставил под сомнение неспособность Соединенных Штатов увеличить охват оперативным тестированием на коронавирус.