Указ губернатора Оренбургской области от 23 марта 2020 года № 132-ук "О внесении изменений в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук"

1. Внести в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук "О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" следующие изменения:

1) абзац второй пункта 2 указа изложить в новой редакции:

"запретить проведение на территории Оренбургской области театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других мероприятий с числом участников более 50 человек;";

2) в пункте 3 указа:

дополнить подпунктом 3.11 следующего содержания:

"3.11. Гражданам старше 65 лет обеспечить самоизоляцию на дому до особого распоряжения.";

в абзаце втором подпункта 3.7 слова "перевести обучение на дистанционный режим" заменить словами "перейти на обучение с применением дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения";

дополнить подпунктом 3.81 следующего содержания:

"3.81. Организациям, осуществляющим образовательную деятельность на территории Оренбургской области, предоставляющим среднее профессиональное образование, с 24 марта 2020 года перейти на обучение с применением дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения.";

в подпункте 3.10 слово "детей" исключить;

дополнить подпунктом 3.101 следующего содержания:

"3.101. Организациям отдыха детей и их оздоровления:

проводить мероприятия по выявлению детей с признаками респираторных заболеваний и недопущению нахождения таких детей в указанных организациях;

обеспечить ежедневные дезинфекцию, проветривание, санацию воздушной среды с использованием бактерицидных облучателей помещений указанных организаций, обеззараживание посуды в пищеблоках, создание условий для соблюдения правил личной гигиены, двукратную (утром и вечером) термометрию детей и взрослых с занесением данных в журналы;

проводить разъяснительную работу и регулярное информирование детей о необходимости своевременного обращения за медицинской помощью в случае появления признаков респираторных заболеваний и мерах профилактики коронавирусной инфекции с использованием наглядных материалов на стендах и сайтах указанных организаций в сети Интернет;

обеспечить своевременную изоляцию детей указанных организаций с признаками респираторных заболеваний;

отменить с 24 марта 2020 года заезды на планируемые смены до особого распоряжения.";

подпункт 3.11 дополнить абзацами следующего содержания:

"организовать при необходимости совместно с общественными организациями оказание помощи в приобретении продуктов питания лицам, находящимся в условиях изоляции;

приостановить личные приемы граждан в органах местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области, обеспечить подачу обращений гражданами через электронные интернет-приемные органов местного самоуправления муниципальных образований,

посредством электронной почты или почтового отправления федерального государственного унитарного предприятия "Почта России";

организовать контроль за соблюдением лицами из числа граждан, указанных пункте 3 настоящего указа, режима изоляции;

ограничить доступ в здания, занимаемые органами местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области, лиц, не состоящих в трудовых (служебных) отношениях с органами местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области.";

3) пункт 5 указа дополнить абзацами следующего содержания:

"создать ведомственные оперативные штабы по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции и утвердить планы неотложных мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Оренбургской области;

приостановить личные приемы граждан в органах исполнительной власти Оренбургской области, обеспечить подачу обращений гражданами через электронные интернет-приемные органов исполнительной власти Оренбургской области, посредством электронной почты или почтового отправления федерального государственного унитарного предприятия "Почта России";

ограничить доступ в здания, занимаемые органами исполнительной власти Оренбургской области, лиц, не состоящих в трудовых (служебных) отношениях с органами исполнительной власти Оренбургской области.";

4) пункт 7 указа дополнить абзацем следующего содержания:

"приобретение медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Оренбургской области товаров, в том числе изделий медицинского назначения, работ и услуг по решению областного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, необходимых для оказания медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, и (или) проведения мероприятий по предотвращению и (или) ликвидации последствий непреодолимой силы независимо от начальной (максимальной) цены контракта.".

2. Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Д.В.Паслер







