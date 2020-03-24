Постановление губернатора Пензенской области от 23 марта 2020 года № 33 "О внесении изменений в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27"

Новости

МИД: Москва и Сараево координируют действия в борьбе с коронавирусом 22:11
В Симферополе энергоподстанцию украсила картина Айвазовского "Штиль" 22:07
В штате Нью-Йорк вынуждены делить один аппарат ИВЛ на двух пациентов 21:48
МИД РФ: Россию покинут только те украинцы, кто этого захочет 21:47
Захарова предложила ввести санкции против стран G20 21:13
В Италии штраф за нарушение карантина повысили в 10 раз 21:11
Премьер-министр Италии ужесточил штрафы за нарушение карантина 21:07
В Крыму школьникам начали транслировать уроки по телевидению 21:04
В Исландии обнаружили 40 штаммов коронавируса 20:58
Врач рассказал Путину о двух сценариях ситуации с коронавирусом 20:47
Оперштаб поручил вывезти украинцев и россиян на родину спецпоездом 20:40
РПЦ может ограничить доступ прихожан на богослужения в храмы 20:37
Москвичам уже поступили деньги, обещанные мэром на домашний карантин 20:14
Адвокатам рекомендовали просить об освобождении из СИЗО пожилых обвиняемых 20:11
Чемпионат Германии по футболу возобновится не ранее 30 апреля 20:04
Выпуск Opel, Peugeot и Citroеn в Калуге приостановят в апреле 20:00
Карантин в Индии угрожает рынку лекарств США и всего мира 19:43
Юрист рассказал, чем карантин отличается от самоизоляции 19:29
В Индии объявили всеобщий карантин на 21 день 19:20
Кадыров прокомментировал первый случай коронавируса в Чечне 19:06
Вагон поезда эвакуировали из-за шутки белгородца о коронавирусе 19:00
Нижегородского фитнес-тренера уволили за насмешки над весом клиентки 18:57
ОКР поддержал решение МОК о переносе Олимпиады на 2021 год 18:40
Умер создатель Астерикса и Обеликса Альбер Удерзо 18:35
Португалия разработала собственную тест-систему на коронавирус 18:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
24 марта 2020 г.

Постановление губернатора Пензенской области от 23 марта 2020 года № 33 "О внесении изменений в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27"

В связи с угрозой распространения в Пензенской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (с последующими изменениями), Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций" (с последующими изменениями), учитывая рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 по профилактике новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), руководствуясь Законом Пензенской области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями), постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области" (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. дополнить постановление пунктом 3.1 следующего содержания:

"3.1. Министерству физической культуры и спорта Пензенской области принять меры по прекращению эксплуатации бассейнов и прочих объектов физической культуры и спорта, расположенных на территории Пензенской области с 24 марта 2020 года, до стабилизации эпидемиологической ситуации.";

1.2. в пункте 10 постановления слова "Министерству культуры и туризма Пензенской области,", ",Министерству физической культуры и спорта Пензенской области" исключить;

1.3. дополнить постановление пунктом 10.2 следующего содержания:

"10.2. Управлению транспорта Пензенской области усилить меры контроля за состоянием пассажиров, прибывающих в Пензенскую область железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом.".

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Пензенской области И.А.Белозерцев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией