Постановление губернатора Пензенской области от 23 марта 2020 года № 33 "О внесении изменений в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27"

В связи с угрозой распространения в Пензенской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (с последующими изменениями), Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций" (с последующими изменениями), учитывая рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 по профилактике новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), руководствуясь Законом Пензенской области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями), постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области" (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. дополнить постановление пунктом 3.1 следующего содержания:

"3.1. Министерству физической культуры и спорта Пензенской области принять меры по прекращению эксплуатации бассейнов и прочих объектов физической культуры и спорта, расположенных на территории Пензенской области с 24 марта 2020 года, до стабилизации эпидемиологической ситуации.";

1.2. в пункте 10 постановления слова "Министерству культуры и туризма Пензенской области,", ",Министерству физической культуры и спорта Пензенской области" исключить;

1.3. дополнить постановление пунктом 10.2 следующего содержания:

"10.2. Управлению транспорта Пензенской области усилить меры контроля за состоянием пассажиров, прибывающих в Пензенскую область железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом.".

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Пензенской области И.А.Белозерцев







