Попова: У переболевших COVID-19 вырабатывается иммунитет

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова. Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

У пациентов, перенесших инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, вырабатывается иммунитет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, этот факт подтвердили исследования, в том числе проведенные ведомством. Выяснилось, что в крови переболевших COVID-19 происходит выработка иммуноглобулина M и G, защищающих организм от повторного заражения, рассказала главный санитарный врач в интервью программе "Познер" на Первом канале.

В России сейчас зарегистрировано 438 случаев заражения новым коронавирусом, 17 пациентов выздоровели и были выписаны из больниц.

Напомним, заболевания, вызываемые новым коронавирусом, были зафиксированы в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Из КНР вирус распространился в другие страны. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразились более 330 тысяч человек, скончались - 14,5 тысячи.