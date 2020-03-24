Путин обсуждает с кабмином меры по снижению влияния COVID-19 на экономику

Президент проводит совещание с кабинетом министров. На повестке - предложения по дополнительным мерам в связи с ситуацией в экономике, вызванной распространением коронавирусной инфекции.

Владимир Путин подчеркнул, что ситуация с коронавирусом негативно отражается на всей мировой экономике, и, конечно, затрагивает и экономику нашей страны. Правительство занимается этим практически в ежедневном режиме, сказал он. Премьер-министр Михаил Мишустин каждый день докладывает о предпринимаемых шагах.

"Предлагаю сегодня пообсуждать и то, что вами уже сформулировано, и, может быть, какие-то дополнительные меры, которые вы считаете целесообразными для использования их в складывающейся сегодня обстановке", - заявил Путин​​​. Дальше встреча продолжилась в закрытом режиме.

Напомним, что ранее сегодня глава государства также провел совещание по вопросам борьбы с коронавирусом​​​ в своей резиденции Ново-Огарево, а затем посетил больницу в Коммунарке и побеседовал с главврачом.