Путин проведет совещание с правительством по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам здравоохранения. В нем приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Как заявил Сергей Собянин, динамика развития коронавируса высокая. До конца недели в Москве будет делаться 13 тысяч тестов на коронавирус. Из-за рубежа в Россию за 10 дней приехал миллион человек. По его словам, пик коронавируса в России удастся сгладить из-за мер, принятых ранее. Собянин предложил в связи с коронавирусом распространить на все российские мегаполисы введение карантина для пожилых людей.

Глава государства также сообщил, что через пару часов свяжется с правительством по ситуации с коронавирусом.